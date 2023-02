Polícia Civil prende oito pessoas por desvio de leite de programa social

Da Redação



18/02/2023 | 11:15



A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (17), oito pessoas que desviavam unidades de leite vinculados ao VivaLeite, programa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado que distribui gratuitamente o produto para idosos e crianças em vulnerabilidade social. O grupo desviou semanalmente 450 litros de leite durante um ano. Um dos presos é de Santo André.



No início de fevereiro, foram apreendidas 23 unidades vinculadas ao projeto na padaria Bella São Bernardo, no Planalto. No Grande ABC, 176 entidades sociais estão cadastradas ao serviço. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a equipe de monitoramento recebeu uma denúncia e acompanhou a entrega feita por ONG conveniada ao Estado na sexta-feira (3). Na ocasião, eles flagraram o crime, conseguiram realizar imagens e seguiram com a investigação.



Entre os presos, estão a presidente e três funcionários da instituição, dois funcionários da transportadora que realiza a distribuição do laticínio, o proprietário de um dos carros onde estava as unidades de leite recuperados e uma pessoa que recebia o produto em Santo André.



A SSP informa que o indivíduo que recebia as unidades disse que o leite seria entregue para outra ONG. “Há um documento em posse dela, que ela registra uma associação beneficente. Porém, a instituição não tem registro na Jucesp, não tem CNPJ e não tem convênio com o Estado de São Paulo”, declarou delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, Antônio Carlos Munuera Silveira.

“Nós iniciamos, já na semana passada, o trabalho de deflagração de procedimento de polícia judiciária, de instauração de inquérito policial e requisição de representações por medidas cautelares”, complementou Munuera.

Em nota, a Secretaria do Desenvolvimento Social informou que o Projeto Vivaleite atende 20.924 famílias inscritas no CadÚnico. “As entidades parceiras prestam contas regularmente, e o monitoramento das entidades é realizado por técnicos da Secretaria, que determinou a imediata instauração de procedimento para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos.”

Os técnicos da pasta estiveram no local onde o produto foi localizado e estão acompanhando o inquérito aberto pela Polícia Civil de São Bernardo. Apesar do desvio, nenhum usuário deixou de receber o leite em razão do delito, de acordo com a entidade.