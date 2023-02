Congestionamento continua no sistema Anchieta-Imigrantes sentido litoral

Da Redação



18/02/2023 | 10:52



O congestionamento por conta do Carnval continua no sistema Anchieta-Imigrantes sentido litoral na manhã deste sábado (18). De acordo com boletim da Ecovias, a Imigrantes tem lentidão do km 27 ao km 40. Na Anchieta, o trânsito intenso fica do km 26 ao km 30. A operação é de descida 7X3. O motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Na Cônego Domênico Rangoni, sentido baixada santista, o congestionamento é do km 266 ao km 260. O alto fluxo de veículos também atrasa a viagem de quem estiver na Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral, principalmente do km 288 ao km 292. Este sábado conta com chuva em pontos isolados e visibilidade parcial.

Desde às 0h de quinta-feira (16), 226.898 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de 93.555 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 6.500 veículos e subiram mais de 1.900 veículos.