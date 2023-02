Equipes do Grande ABC jogam pela A2 e A3 do Paulistão neste sábado (18)

Pedro Lopes



18/02/2023 | 10:49



Neste sábado (18), São Caetano e EC São Bernardo jogam por suas respectivas divisões no Campeonato Paulista. O Azulão disputa a Série A2, já o Cachorrão joga pela terceira divisão do estadual.



Em uma situação nada favorável, o São Caetano enfrenta o Comercial em casa, às 15h, no Estádio Municipal Anacleto Campanella. O clube, que tinha inicialmente o objetivo de subir de divisão, atualmente se encontra em uma situação totalmente oposta, na penúltima colocação e brigando contra o rebaixamento. Agora, depois de duas derrotas seguidas no campeonato, tenta com a força de sua torcida uma milagrosa classificação para a próxima fase da competição.



Já pela Série A3, o EC São Bernardo vai até o Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal enfrentar o Marília às 19h30, pela nona rodada da competição. O clube faz uma excelente campanha na terceira divisão, onde é líder com cinco vitórias em oitos jogos. Para se consolidar ainda mais na competição, o time tenta sua terceira vitória consecutiva.