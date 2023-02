Shaquille O'Neal detona críticos de show de Rihanna no Super Bowl: 'Calem a boca'

18/02/2023 | 10:49



O ex-ídolo da NBA, o pivô Shaquille O'Neal, usou seu podcast para sair em defesa da cantora Rihanna, criticada pelo show apresentado no intervalo do Super Bowl, entre Philadelphia Eagles e o campeão Kansas City Chiefs, do domingo passado. Ele elogiou a apresentação da cantora e pediu que os críticos se calassem.

Em participação no The Big Podcast, com Nischelle Turner e Candace Parker, Shaquille O'Neal ficou revoltado com as cobranças de alguns rappers e até de ex-presidentes, a quem mandou dura resposta. O show foi assistido por cerca de 118 milhões de pessoas de acordo com a Fox Sports.

"Todos vocês que estão desrespeitando Rihanna, calem a boca. Calem a boca", disparou O'Neal. "Eu estava lá e foi lindo, ela fez um ótimo trabalho. Eu não sabia que ela estava grávida até ela explodir, mas deixe essa senhora em paz. Você (Rihanna) fez um ótimo trabalho. Eu te amo. Todos vocês que têm algo contra a dizer: calem a boca", repetiu.

O'Neal ainda disse que se fosse o rapper ASAP Rocky, marido de Rihanna, "partiria para a briga" contra outros rappers e candidatos presidenciáveis que estavam detonando a apresentação de 13 minutos, com 12 sucessos apresentados.

Apesar de Shaquille não ter citado os nomes, o ex-presidente Donald Trump foi apontado como um dos críticos pelas duras palavras contra Rihanna. "FALHA ÉPICA: Rihanna deu, sem dúvida, o pior show do intervalo da história do Super Bowl - isso depois de insultar muito mais da metade de nossa nação, que já está em sério DECLÍNIO, com sua linguagem suja e ofensiva. Além disso, muito por seu 'Estilista!'", escreveu Trump.

"Ela fez um trabalho maravilhoso. Se fosse a minha mulher e eu visse um de vocês, superestrelas, fazendo isso, eu diria que ia ter que pegar você, rappers, candidatos presidenciais. Vou ter que chegar até você. Deixem-na em paz.", finalizou o ex-jogador, revoltado.