Bruna Griphao e Ricardo discutem, líder Cezar revela seu voto... Confira o que rolou na madrugada do BBB23

Os participantes do BBB23 tiveram momentos agitados na madrugada deste sábado, dia 18. Após o início do mandato do líder Cezar e a divisão dos confinados entre VIP e Xepa, os brothers tiveram muitas conversas sinceras na casa mais vigiada do Brasil.

No Quarto do Líder, Black revelou aos aliados que já sabe quem vai colocar no paredão e explicou on motivo de não escolher Cristian, apesar das polêmicas:

- Só para vocês ficarem cientes, acho que vocês já sabem. Eu não voto no Cris, pelo Líder eu não voto nele. É contra tudo que eu... Mesmo sabendo que a gente jogava em grupo, ele nos traiu, porém, eu não consigo votar nele. Hoje, o meu embate pessoal é com o Alface. Mesmo achando que, se o Cris não pegar o poder e não for nada de imunizar e ele não conseguir voltar do Bate-Volta, eu acho que ele sai. Mas é completamente incoerente eu votar no Cris e não votar no Alface.

Em outro momento da conversa, o líder disparou comentários sobre Ricardo:

- Percebi que esse cara é muito falso, é uma cobra. Ele usa as coisas que você fala para ele para disseminar discórdia entre os outros.

A desistência de Bruno Gaga do reality deixou o restante dos participantes em choque, incluindo Gabriel Santana. O ator ressaltou que o atendente de farmácia estava muito consciente do que estava fazendo e Fred Nicácio completou que ele deixou a mala pronta.

- Ele falou: Estou saindo porque não estou conseguindo me encontrar aqui. Não estou conseguindo ser eu mesmo. Sei que você passou por isso, Blackzão, mas chegou no nível que não ultrapassou o seu limite. Ele saiu de cabeça erguida, entendeu o que ele queria e fez. Tenho certeza que ele está sendo muito bem acolhido lá fora, disse Mosca.

A Xepa matou as good vibes de Domitila! Após precisar passar por uma dura conversa sobre a divisão de estalecas da Xepa, Domitila fez um desabafo na área externa da casa:

- Eu queria estar tão cansada que eu conseguisse dormir, mas eu sei que se eu deitar agora só vou ter raiva.

Bruna Griphao e Larissa não conseguem se segurar e dão risada da fala. Fred, do canal Desimpedidos, brinca:

- Olha o que a Xepa causou, acabou até com a good vibes.

Em outro momento, Bruna e Ricardo entram em uma discussão após o brother afirmar que a sister teria conversado com duas pessoas com quem ele já teve embates e poderia ter soltado informações sobre ele durante a conversa. Em sua defesa, a atriz negou que teria falado mal sobre o biomédico com Cezar e Paula.

- Eu dou minha palavra que foi o Black que me chamou para conversar e a Paulinha que me chamou para conversar.

- A Paulinha chamou para conversar? É muita coincidência tudo, rebateu Alface.

- Então, você está desconfiando de mim? Me chamando de mentirosa?

A camarote se exaltou e não poupou palavras:

- Assume as coisas que você fala. Chega o quê? Você está errado, Facinho. Está falando que é muita coincidência os dois que me chamaram para conversar. Eu fui te falar alguma coisa que Black falou comigo? Não, porque o Black pediu para não falar. Não falei nada que você me falou para ele.

Irritada com a situação, Bruna desabafou com Larissa:

- Nossa, acabei de me estressar sério com o Facinho. Acabei de me estressar seríssimo com ele. Ele conseguiu. Ele chegou para mim e disse que não iria falar nada porque eu sou bocuda. Eu briguei com Black, você conversou com o Black. Eu briguei com a Paulinha, você conversou com a Paulinha. Sendo que os dois me chamaram para conversar. Aí ele: Tá bom, foi coincidência. [...] E eu ainda defendi ele pro Black e para Paulinha. E agora eu sou bocuda. Que raiva. Que loucura, papo reto.