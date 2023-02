Após trio elétrico, Anitta sai correndo pelas ruas de Salvador para curtir bateria

18/02/2023 | 10:11



Anitta arrastou multidões em seu trio elétrico no Carnaval de Salvador na última sexta-feira, dia 17, mas a folia não acabou por aí! Já fora do look poderoso, a cantora não perdeu a oportunidade de curtir um pouco pelas ruas da capital baiana.

Em suas redes sociais, Anitta foi vista correndo de madrugada pela rua para alcançar uma bateria que fazia uma apresentação ali perto. Ao chegar perto dos músicos, a cantora soltou o corpo e caiu na dança.

Minutos depois, ela foi vista correndo novamente enquanto um de seus amigos grita que a polícia estava vindo. Vê se pode?

Se não for para curtir, Anitta nem vai, né?