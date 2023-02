Ex-casal, Aline Campos e Jesus Luz curtem Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí (Bianca Andrade e Diogo Melim também se encontraram!)

18/02/2023 | 10:10



Olha só esses encontros de Carnaval! Na noite da última sexta-feira, dia 17, rolaram os desfiles do grupo de acesso das escolas de samba do Rio de Janeiro. E alguns famosos já entraram na folia e foram conferir as apresentações de perto na Marquês de Sapucaí. Foi aí que alguns ex-casais se encontraram nos camarotes da avenida carioca.

A atriz Aline Campos e o DJ Jesus Luz, que estão separados há pouco tempo, estiveram no mesmo espaço, assim como a influenciadora digital Bianca Andrade e músico Diogo Melim, da banda Melim, que namoraram tempos atrás. Diogo, no entanto, chegou com a namorada, Nanda Caroll, com quem está há três anos.

Para quem não se lembra, Boca Rosa e Melim assumiram o romance publicamente em outubro de 2019, mas a relação chegou ao fim em março de 2020, logo depois que Bianca deixou o BBB. Já Aline e Jesus colocaram um ponto final na relação em janeiro deste ano.