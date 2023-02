Ferroviária e Guarani jogam sob forte pressão na Fonte Luminosa

18/02/2023 | 07:30



Ferroviária e Guarani vão jogar sob forte pressão, neste sábado, a partir das 16h, na Arena da Fonte Luminosa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O time da casa é lanterna do Paulistão e virtualmente está rebaixado para a Série A2, enquanto o visitante tenta esquecer a goleada sofrida para o São Bernardo, por 5 a 1, em Campinas.

Com apenas cinco pontos, a Ferroviária é lanterna geral da competição e está dentro da zona de rebaixamento. A única vitória do time de Araraquara aconteceu na estreia contra o Água Santa, por 3 a 1, em Diadema. De lá para cá foram oito jogos de jejum, inclusive com o empate por 1 a 1 com a Portuguesa, na última rodada, no Canindé.

O Guarani, que tinha embalado duas vitórias seguidas, perdeu para o São Bernardo no meio de semana e está na última posição do Grupo B com dez pontos. Quer a reabilitação para esquecer a ameaça de queda e também pra manter o sonho de classificação.

O técnico Elano Blumer tem um desfalque, um retorno e uma dúvida para definir o time da Ferroviária. O zagueiro Ronaldo Alves sentiu a panturrilha direita diante da Portuguesa e está fora. Em seu lugar, Léo Santos deve ser o seu substituto.

Por outro lado, o lateral-direito Heitor volta a ser relacionado após cumprir suspensão automática. Mas Bernardo deve seguir no setor. Já no ataque, focado em ampliar o poder ofensivo, João Veras enfim poderá estrear. Ele chegou no início do estadual, mas ainda não entrou por conta de uma lesão muscular. "Nós temos que seguir lutando, porque nada está perdido", disse Elano, cada vez mais abatido pelos maus resultados.

Do outro lado, o técnico Mozart deve fazer algumas mudanças no Guarani, algumas forçadas e outras por opção técnica. O zagueiro Luciano Castán e o lateral-esquerdo Jamerson foram expulsos e vão cumprir suspensão. Com isso, Alan Santos e Mayk devem entrar na defesa, que deve ter Ivan Alvariño na lateral-direita no lugar de Diogo Mateus.

A volta do goleiro Maurício Kozlinski chegou a ser cogitada, mas ele nem viajou com a delegação ainda se recuperando de uma lesão muscular na perna.

Por outro lado, o volante Richard Rios, que vinha sendo destaque, cumpriu suspensão automática e agora volta no lugar de Wanderson. Já o atacante Derek, com uma lesão na coxa, segue entregue ao departamento médico, tanto que Jenison está confirmado no ataque ao lado de Bruno José.