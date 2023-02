Lá vem Maria Fuá. Seguida pela boneca Zabé. Estreia Ginga, a capoeirista. E o Imigrantes saúda o Carnaval...

Ademir Medici



18/02/2023 | 06:10



Bloco Maria Fuá

14h - Saída do cortejo

Local: Rua José Martins Fernandes, 445 - Parque Imigrantes - São Bernardo.

Fuzuê Varietê com a boneca Zabé

15h - Concentração

Local: Praça-parque. Rua José Martins Fernandes s/n – no mesmo Parque Imigrantes

E COM VOCÊS. Aline Machado, cantora; Cibele Laurencia, liderança do bairro; Isabela Mateus, baterista; Giu Lavorato, professora de pífano; Isadora Mateus, pifeira: em 2024 esse time deveria desfilar também na Rua Marechal Deodoro, saudando os carnavalescos do passado, entre os quais Mestre Jaú e Nandinho do Palestra



PADRE CARLITO

Hoje, às 17h, a celebração de missa em ação de graças pelos 60 anos de ordenação do padre Carlito Dall''Agnese. Local: Paróquia São José, da Vila Baeta, em São Bernardo.



NAS ONDAS DO RÁDIO

Carnaval e publicidade.

Jingles inesquecíveis.

Fala, Chacrinha!

No terceiro e último programa Memória sobre o Carnaval, destaque para marchinhas que foram originadas de jingles comerciais e o inverso também.

Fala sobre o assunto o saudoso autor de jingles e de marchinhas, Arquimedes Messina.

No programa, ainda, entrevistas com artistas famosos ligados ao Carnaval, Abelardo “Chacrinha” Barbosa, João Roberto Kelly e Claudionor Cruz, este último parceiro de Pedro Caetano na lindíssima marchinha “Eu Brinco”.

Além desses destaques, sambas e marchinhas carnavalescos que ficaram para sempre gravados na memória dos foliões.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Carnaval de Todos os Tempos – terceira parte. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.



Arquivo de Memórias Musicais

¦ Os antigos carnavais de Santo André, narrados pelo publicitário José Carlos Pereira.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Entrevista da noite: Roberto Xausa, governador do Rotary na Itália, domiciliado em Maróstica, Cidade-Irmã de São Bernardo. O visitante permanecerá uma semana em São Bernardo, visitando vários pontos, inclusive bairros pobres da periferia. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 18 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8313

MANCHETE – População rejeita IPMF (o imposto do cheque), diz Ibope; cariocas querem descobrir formas de escapar do imposto.

FUTEBOL – Pela série amarela: o Santo André venceu o Botafogo por 2 a 1, ontem (17-2-1993), em Ribeirão Preto; o São Caetano derrotou em casa o XV-Jaú por 3 a 0.

EM 18 DE FEVEREIRO DE...

1888 - Em São Bernardo, o capitão Joaquim Francisco de Jesus dava liberdade, "plena e incondicional", a seus escravos de nomes Amaro e Benedicta. O mesmo fazia o tenente Francisco Antonio de Oliveira Salles à sua escrava Vicentina. Fonte: "A Província de S. Paulo", 24-2-1888.

1973 – Palestra 7, Madureira 0. E o Palestra conquista o título de campeão de São Bernardo, depois de 20 anos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bady Bassitt, Cajamar, Cândido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Embu das Artes, Itapevi, Luiziânia, Padinho, Peruíbe, Sagres, Salmourão, Sarutaiá e Taguaí.

Pelo Brasil, Ipixuna (AM), Nísia Floresta (SC), Piratuba (SC), Roca Sales (RS) e Salto do Lontra (PR).

HOJE

¦ Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo.