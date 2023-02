Obituário - 20 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



20/02/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

Nailde Coelho Afonso, 96. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Angelina da Costa Azevedo, 91. Natural de Portugal. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmiria Correa, 88. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marinho da Silva, 85. Natural de Santana do Jacaré (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José dos Santos, 85. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Escoriza Schmidt, 83. Natural de João Ramalho (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Dalva Nunes, 83. Natural de Simões (PI). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Memorial Phoenix.

Severino Bezerra da Silva, 79. Natural de Alagoinha (PB). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Pereira da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Nice, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antônio carlos Scagnolato, 59. Natural de São Pedro (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de São Pedro.

João Ferreira do Nascimento Filho, 52. Natural de Agrestina (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Serralheiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Vieira Junior, 89. Natural de Pedralva (MG). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Francisco Zeferino, 83. Natural do Rio Espera (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Judite Cândido Barbosa, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Anita Gomes de Oliveira, 81. Natural do Rio dos Machados (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Francisco Ferreira Lemos, 80. Natural de Cascavel (Ceará). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Soler Fernandes, 73. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Neuza Maria da Silva de Oliveira, 70. Natural da Lagoa dos Gatos (PE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Montanheri Bueno, 70. Natural de Piquerobi (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Clarice Ribeiro Botelho, 67. Natural de Iraí (PR). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Florani Francisca Itacarambi, 66. Natural de Tabocas do Brejo Velho (BA). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antonia Maria da Conceição, 65. Natural da Lagoa (PB). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Antonio Antonino da Silva, 64. Natural de Oswaldo Cruz (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Vandelino Lucas da Silva, 64. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

João Aleixo Fernandes, 63. Natural de São Sebastião do Umbuzeiro (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Elisabete Guedes Pereira, 61. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Rubens de Souza Pires, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Osmarina Pereira Siqueira de Souza, 56. Natural de Guarapari (ES). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.



DIADEMA

Antônia Marques Rodrigues, 87. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastiana Laurentina Silva, 83. Natural de Cupira (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Adelson Santana da Silva, 82. Natural de Batalha (AL). Residia no Jardim Santa Lúcia, na Capital. Dia 14. Vale da Paz.

Matilde Araújo de Azevedo, 81. Natural do Estado do Maranhão. Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Samuel Bastos dos Santos, 49. Natural de Manhuaçu (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Maria Lurdes de Freitas Oliveira, 71. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.