Obituário - 19 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



19/02/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

José Maria da Conceição Rocha, 98. Natural de Itamarandiba (MG). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Dolores Rubira Andreossi, 90. Natural de Campinas (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Áurea de Mello, 84. Natural de Carandaí (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabeth Aranzana Martin, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Davi da Fraga Melo, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Porteiro. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Braz dos Santos, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Donizetti de Campos, 58. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Balancista/Semasa. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Aparecido de Noronha, 55. Natural de Campo Mourão (PR). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Funcionário público. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thalita Molina Ferreira, 36. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Arte-Educadora. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Laurinda da Costa Nunes, 89. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Antônio Ferraz de Almeida, 76. Natural de Quatiguá (PR). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Santo Antonio, em Osasco (SP).

Luiz Gomes de Lima 75. Natural de Solonópole (CE). Residias no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Sales de Araújo, 75. Natural de Oswaldo Cruz (SP). Residia no bairro Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Adauto Paulino Torres, 74. Natural de Teresina (PI). Residia no bairro Rudge Ramos. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Joaquim Marinho de Souza, 73. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos casa.

Salete de Brito Perazzolo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 13, em santo André. Jardim da Colina.

Raimundo Machado, 68. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Isabel Cristina de Andrade, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Momtanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Baeta Neves.

Joselma Rodrigues Santos, 38. Natural de Penedo (AL). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Fernando Ferreira do Carmo, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Ambrósio Felippe, 87. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Dobre Slave, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



DIADEMA

Neide Rodrigues Gomes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Enedina Maria Ramos, 80. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Soares de Mesquita, 76. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

João Nunes Neto, 69. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Ângela Maria de Souza, 46. Natural de Tapejara (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Helena Barreto de Freitas, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodrigo Lopes, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Alacrides Rodrigues da Silva, 74. Natural de Alegre (ES). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Albuquerque Tondato, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Santo André. Dia 13. Cemitério São José.