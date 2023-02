Assédio, roubo e golpe são crimes mais comuns nos dias de Carnaval

Beatriz Mirelle



18/02/2023 | 06:10



O Carnaval é um momento em que a diversão e o entretenimento ganham espaço diante da rotina de trabalho e das preocupações comuns do dia a dia. Mesmo com esse relaxamento, a onda de crimes típicos dessa época deve deixar os foliões atentos. As denúncias de casos de assédio, violência, roubo e estelionato são as mais recorrentes, segundo especialistas, que dão dicas para se manter em segurança durante os bloquinhos de rua.



O alerta mais comum é em relação aos cartões de crédito e débito. De acordo com a delegada Raquel Gallinati, diretora da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia) do Brasil e embaixadora do Instituto Pró-Vítima, a recomendação é andar com dinheiro em espécie e em pouca quantia. “Se ainda sim quiser levar o cartão, tire o pagamento por indução. Opte pela senha e diminua os limites das transações.”



Para Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), muitas vezes o golpista desvia a atenção da vítima para que ela digite a senha no campo destinado ao valor da compra. “Isso permite que bandido descubra o código secreto. O campo de senha deve mostrar apenas asteriscos. A pessoa também deve conferir se o visor da maquininha está danificado e se o cartão devolvido é realmente o seu”, explicou em nota. “No caso de pagamento via QR Code ou transferência, confira o valor e o destinatário do dinheiro”, acrescenta.



A delegada Raquel recomenda que os foliões não levem objetos de valor para as festas (relógios, celulares, jóias). “Caso leve o celular para tirar fotos, desinstale o aplicativo do banco e apague informações e senhas bancárias. Nas aglomerações, os criminosos enxergam oportunidades. É essencial que as pessoas tenham atenção triplicada, mas ocorre justamente o oposto”, afirma.



O cuidado com o Boa Noite, Cinderela, principal tipo de sonífero, também deve ser redobrado nas festas já que são usados tanto para crimes sexuais como para sequestro relâmpago. “Não aceite bebidas de terceiros ou latinhas abertas nem dê o copo ou garrafinhas para outras pessoas segurarem". Em caso de flerte, a delegada pontua que a paquera só acontece quando correspondida e algumas ações podem caracterizar crime de importunação sexual, com pena de até 5 anos. “Nada de apalpar, encoxar, puxar cabelo, beijo roubado ou abraço forçado. Toda imposição da prática sexual mediante grave ameaça ou violência é estupro, com pena que pode chegar a 30 anos. Qualquer relação com menor de 14 anos é estupro, mesmo se for consentida".



Raquel comenta que a solidariedade deve ser fundamental nas festas, principalmente ao encontrar uma pessoa em estado de vulnerabilidade, alcoolizada ou inconsciente.



LIMITE NO CARTÃO

O Nubank possui o recurso ‘Modo Rua’, que define limite para pix, crédito, empréstimo, entre outras opções do cartão. Nele, o usuário estipula o valor máximo para essas ferramentas. A função fica ativa assim que o celular não está conectado em um Wi-Fi seguro. Caso você queira passar um valor maior do que o estipulado, o aplicativo pedirá confirmação por reconhecimento facial.