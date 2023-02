Bloco Eureca dá início ao Carnaval no Grande ABC; veja fotos

Thainá Lana



18/02/2023 | 06:15



Confetes, abadás coloridos, espumas por todos os lados e crianças tocando instrumentos anunciavam a chegada do bloco Eureca – Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente às ruas de São Bernardo. O tradicional desfile, que ocorre desde 1992, foi promovido nessa sexta-feira (17), na região central do município e deu início ao Carnaval deste ano no Grande ABC.

O evento carnavalesco, organizado pela ONG (Organização Não Governamental) Projeto Meninos e Meninas de Rua, contou com público de 2.500 pessoas, segundo estimativa dos organizadores. Entre os foliões estavam crianças e adolescentes atendidos, entidades e movimentos sociais da região, da Capital e também de São Vicente, município do Litoral Sul.



Com o tema Contra o Genocídio das Várias Infâncias! Será Que Eu Posso Contar Com Você?, o samba-enredo provocativo entoou gritos por justiça, respeito e igualdade para população infantil entre os foliões.



O coordenador geral do projeto Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio da Silva, explicou que o enredo denuncia o extermínio das várias infâncias, realizado nos últimos quatro anos, segundo afirma. “Seja pela ausência ou demora ao acesso à vacina contra Covid-19, volta do Brasil ao mapa da fome, descaso com a educação, genocídio das crianças yanomamis, crescimento de gravidez na adolescência, entre tantas outras violências e desigualdades contra a população infantil no País que escolhemos esse tema”, pontuou Marco Antônio, também conhecido como Markinhos.



“Quando falamos de várias infâncias evidenciamos a violência infantil praticada, em maioria, contra as crianças pretas, LGBTQIA+ e também indígenas”, disse o coordenador. No bloco, Geisiane Moreira de Sousa, 18, não conseguia esconder a alegria de finalizar o desfile ao lado dos amigos. Ela participa do evento e do projeto social desde os 8 anos, onde iniciou tocando instrumento de percussão. “O pessoal do Meninos e Meninas de Rua passou no bairro, na Vila Esperança, de casa em casa, convidando as crianças a participarem das aulas de percussão. Desde então frequento o espaço e participo do Carnaval. Foi através do projeto que aprendi sobre os meus direitos, sobre a necessidade de lutar por justiça e igualdade e, principalmente, a me dedicar aos estudos para construir um futuro melhor”, conta a jovem.



Após o desfile do bloco, que percorreu as ruas Jurubatuba e Marechal Deodoro, o grupo se concentrou na Praça da Matriz, onde foram realizadas diversas oficinas, entre as atividades culturais promovidas estavam maracatu, histórias em quadrinhos, teatro, capoeira e sarau, que finalizou a programação especial de Carnaval.