Água Santa quer a vitória em busca da classificação

18/02/2023 | 06:06



Inter de Limeira e Água Santa se enfrentam em momentos diferentes no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, às 16h de hoje. Enquanto os donos da casa buscam a reabilitação após três derrotas seguidas, o visitante tenta seguir na zona de classificação do Grupo B.



Atualmente, vindo de vitória em casa por 1 a 0 em cima do Red Bull Bragantino, o Água Santa é segundo colocado do Grupo B com 14 pontos. O líder São Paulo tem 17, enquanto o terceiro colocado Mirassol tem 12.



Já a Inter de Limeira, que levou 5 a 1 do São Paulo no Morumbi na última rodada, amarga a terceira colocação do Grupo A com dez pontos. O técnico Pintado não tem novos desfalques, seja por suspensão ou lesão e deve colocar a Inter de Limeira com o que tem de melhor à disposição. As baixas continuam sendo o atacante Everton Brito com uma lesão na coxa e o meia Fernando Canesin que está com um desconforto muscular e não voltou a ser relacionado.



Do outro lado, o Água Santa conta com dois retornos para encarar a Inter de Limeira. O primeiro é o próprio técnico Thiago Carpini, que foi expulso contra o Palmeiras e não pode comandar a equipe na última rodada. Ele foi substituído pelo seu auxiliar Sérgio Simões. De volta à beira do gramado, Carpini conta com a volta do zagueiro Rodrigo Sam.