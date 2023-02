Parque Oratório, em Santo André, recebe obras do projeto 'Rua Nova'

Da Redação



18/02/2023 | 06:05



O programa Rua Nova, que está realizando recapeamento em Santo André, chegou a mais uma via. Nesta semana, as obras estão acontecendo na Rua Betânia, no Parque Oratório. O prefeito Paulo Serra esteve nesta sexta-feira (17) no bairro para acompanhar o recapeamento e conversou com moradores. “Mais uma região da cidade que recebe o nosso programa de asfalto. Uma via importante de ligação do segundo subdistrito que está recebendo asfalto novo, iluminação de LED e revitalização, inclusive, em espaços públicos próximos à rua. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando”, disse o chefe do Executivo.



Além do recapeamento asfáltico na Rua Betânia, será realizada a revitalização de uma quadra localizada ao lado do entroncamento com a Rua Jerusalém – passará a ser poliesportivo –, uma passagem de pedestres, entre outras benfeitorias.



O Rua Nova já passou por aproximadamente 300 quilômetros de ruas e avenidas de todas as regiões de Santo André desde 2017. A projeção é a de que sejam alcançados 400 quilômetros até o fim de 2024. Já foram beneficiados bairros como Vila Alto de Santo André, Camilópolis, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga e Jardim Alzira Franco.