Marcel foge de sessão e é premiado por Auricchio

Da Redação



18/02/2023 | 06:03



Pegou muito mal no meio político de São Caetano a tentativa do vereador e vice-presidente da Câmara Marcel Munhoz (Cidadania) de querer ser mais esperto que os outros. O parlamentar se licenciou da Câmara por uns dias, para não participar da polêmica sessão que aprovou o aumento salarial, 13º e um terço de férias para eles próprios, além de definir o acréscimo de mais duas cadeiras a partir de 2025. Muita gente acredita que o vereador teve o aval de Auricchio para fugir da raia. A prova de que tem o apoio do prefeito é que ele tem dito aos quatro ventos que foi convidado para assumir a Secretaria de Assistência Social, que vem enfrentando desgaste por falhas na distribuição de cestas básicas. Tem colega de Câmara que não ver Marcel nem pintado de ouro.

Bastidores

A volta ao Baep

O vereador de Diadema Cabo Angelo (PV) representou a Câmara do município, recentemente, durante a solenidade em comemoração ao quarto aniversário do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), que fica localizado em São Bernardo. “Tive a grata missão de fazer parte do Baep durante minha carreira militar. E poder retornar representando a Câmara e como defensor da segurança pública nos enche de orgulho”, disse.