Palavra do Leitor - 18 de fevereiro de 2023

Da Redação



18/02/2023 | 06:01



Câmara de S.Caetano – 1

Confesso que foi com indignação que recebi a notícia estampada na Primeira Página deste Diário falando sobre o aumento dos salários dos vereadores de São Caetano, conquista do 13º salário e das férias, e ainda, o aumento de duas cadeiras para a próxima legislatura (Dia 16). Numa só tacada a Câmara mais cara do Grande ABC vai onerar os cofres públicos em mais de R$ 4 milhões por ano. O aumento nos salários foi maior do que 44%, com isso cada vereador passará a custar em média R$ 16.111,08 por mês para nós, munícipes. Como justificar moralmente 21 vereadores numa cidade com apenas 15 Km² e uma população de 160 mil habitantes? Onde andam as lideranças da sociedade civil da cidade, os órgãos de imprensa, as igrejas, os clubes de serviços, a associação comercial, os partidos políticos, os conselhos municipais, a respeitável Maçonaria, que no passado combateu o bom combate, aonde está o povo de São Caetano para dizer de alto e bom som que isso é um absurdo?



Roberto Canavezzi - São Caetano



Câmara de S.Caetano – 2

Vou seguir à risca o que propôs o Editorial deste nosso Diário (Opinião, ontem). No ano que vem, nas eleições de outubro, vou levar anotados em uma cola os nomes de todos os vereadores que aprovaram o pacote de benefícios para eles próprios enquanto cortam gastos para a população sob o argumento de falta de recursos nos cofres públicos. Só três parlamentares se salvaram de fazer este papelão perante os eleitores e, por isso, dou a eles os meus parabéns: Bruna Biondi, César Olivo e Tite Campanella.



José Cardoso - São Caetano



Câmara de S.Caetano – 3

E para o povo tem aumento de R$ 20 no salário mínimo.



Denis Ferreira - do Facebook



Câmara de S.Caetano – 4

Acho um verdadeiro absurdo o que estes medíocres vereadores estão fazendo. Representam apenas a si próprios. Pergunte a qualquer um deles se conhece o plano de revitalização da cidade, que vai alterar toda a fisionomia da cidade. A resposta é não. Mas apresentar projeto para comemorar o Dia do Zumbi, pode. A vereadora Thai (Spinello) me desapontou muito. Alguém precisa dizer a ela que abstenção não é posição. Sinto muito por esta cidade, que está muito mal representada e só está assim graças à leniência dos eleitores.



Doni Melo - do Instagram



Ficha limpa

É difícil entender a Justiça brasileira e o processo eleitoral. A LFL (Lei da Ficha Limpa) é a peneira política para barrar condenados. No Brasil da impunidade aos “amigos”, mesmo envolvido em corrupção de bilhões de dólares, a LFL inexiste até para duplamente condenado em três instâncias, enquanto para os “inimigos”, mesmo sem condenação, existe a ameaça de aplicar a LRF. Aqui, infelizmente, “pau que bate em Chico não bate em Francisco”.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Chocolates Pan – 1

‘Funcionários da Pan querem impedir falência e fechamento’ (Economia, ontem). CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) mais burocracia mais impostos altos são iguais a falência de empresas. Aos defensores da CLT: se é tão boa por que Estados Unidos, Japão e nem mesmo a China usam esse sistema?



Henrique Souza - do Facebook



Chocolates Pan – 2

Funcionários vão à Justiça para barrar falência. Se o empresário é malvadão e o empregado é quem gera valor para a empresa, por que não tocam sozinhos?



Everton Batista - do Facebook



Chocolates Pan – 3

As pipocas de chocolate não podem acabar. Na torcida para voltar com tudo, inclusive a loja da fábrica também.



Carolline Duda - do Facebook