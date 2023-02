Emir do Catar oficializa proposta para adquirir 100% do United: 'Retomar glórias'

17/02/2023 | 18:20



O Manchester United está perto de ter um novo proprietário. Nesta sexta-feira, o emir do Catar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, divulgou uma nota revelando que fez proposta oficial para adquirir 100% do clube inglês. Dono do Qatar Islamic Bank, o Sheik fala em "resgate das glórias."

De acordo com a imprensa inglesa, o investimento seria de 4,5 bilhões de libras (em torno de R$ 28 bilhões) com plano de reformas do Estádio de Old Trafford e do Centro de Treinamento, além da quitação das dívidas e da montagem de um elenco de estrelas para recolocar a equipe na briga pelos grandes títulos.

O United está à venda desde novembro e apenas Al Thani, filho do ex-primeiro-ministro do Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber, e Jim Ratcliffe (ainda em janeiro) fizeram declarações formais de que desejam comprar o clube.

"Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani confirmou hoje sua apresentação de uma oferta de 100 por cento do Manchester United Football Club. A oferta planeja devolver o clube às suas antigas glórias dentro e fora do campo e, acima de tudo, buscará colocar os torcedores no coração do Manchester United Football Club mais uma vez", começa a nota oficial de Al Thani.

"A oferta será totalmente livre de dívidas por meio da Nine Two Foundation de Sheikh Jassim, que buscará investir nos times de futebol, no centro de treinamento, no estádio e na infraestrutura mais ampla, na experiência dos torcedores e nas comunidades que o clube apoia", seguiu o documento.

Os proprietários do Manchester United definiram esta sexta-feira como o último dia para as ofertas. Eles querem definir rápido a venda.

"A visão da licitação é que o Manchester United Football Club seja conhecido pela excelência no futebol e considerado o maior clube de futebol do mundo. Mais detalhes da licitação serão divulgados, quando apropriado, se e quando o processo de licitação se desenvolver", finalizou Al Thani.