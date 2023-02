Auricchio coloca 4ª opção na Pasta de Planejamento

Da Redação



17/02/2023 | 17:11



Pelo visto, já foi o tempo em que ninguém recusava um convite do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), para participar do governo. Ontem, ele anunciou o vereador Matheus Gianello (PL) como secretário de Planejamento. Só que o nome escolhido foi a quarta opção do prefeito. Nos últimos dias, ele ouviu três ‘não’ como resposta: do ex-prefeito e ex-presidente da Câmara Tite Campanella (Cidadania), da advogada e ex-secretária Silvia de Campos e do ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (PL). Nenhum deles topou ser funcionário de Auricchio e defender seu quarto governo, marcado por escândalos e descaso com a população, principalmente na área de educação, hoje sob comando de Minéa Paschoaleto Fratelli.

Bastidores

Pregão será em março

Diferentemente do que foi publicado pelo Diário na edição na quarta-feira (15), a abertura dos envelopes para a venda dos dois lotes do terreno público onde está a Secretaria de Educação de São Bernardo será em 16 de março e não em fevereiro. A administração municipal planeja receber pela comercialização das áreas R$ 81,69 milhões, valor que pode será pago em até 20 parcelas. A autorização para venda foi dada pela Câmara na última sessão de 2022.