Cezar Black é o último participante a deixar a prova de resistência do BBB23

17/02/2023 | 16:10



E chegou ao fim mais uma prova de resistência do BBB23! Depois de mais de 12 horas de disputa, Cezar Black foi o último a deixar o local de prova, às três horas da tarde - e terá a liderança confirmada no programa ao vivo desta sexta-feira, dia 17. Isso, claro, depois da produção checar todos os detalhes da participação dos brothers.

Caso você não tenha acompanhado, dessa vez, para ganhar, os participantes precisavam ficar posicionados em um carrinho de compras em uma plataforma. Além de resistir à sede, à fome e à vontade de ir ao banheiro, eles também precisavam se manter focados, já que estavam girando o tempo inteiro. Essa é só para quem tem estômago forte, né?

Antes de finalizar o programa, Tadeu Schmidt ainda afirmou que os nove primeiros eliminados teriam uma consequência, que receberiam logo ao desistir da prova.

O primeiro a sair foi Cara de Sapato, que recebeu a consequência de não poder votar neste paredão. Seguido por Gustavo, que não poderá participar da próxima Prova do Líder. A terceira foi Larissa, que não estará na Prova do Anjo. Seguida por Gabriel Santana, que também ficou de fora da próxima Prova do Líder. Bruno deixou a disputa e não poderá adquirir o poder coringa essa semana.

Quando Fred desistiu a consequência bateu forte, o brother está no paredão. Key desistiu e também ficou de fora da Prova do Líder. Domitila saiu da prova e ficou direto na Xepa. Marvvila saiu e sua consequência era tirar alguém também, por isso, ela escolheu Cristian.

Na manhã desta sexta-feira, dia 17, Ricardo, Bruna Griphao, Sarah e Amanda também decidiram deixar a prova. Mas, dessa vez, sem nenhuma consequência. Não muito tempo depois, MC Guimê foi desclassificado.

Fred Nicácio também foi eliminado pela produção horas depois, deixando a disputa entre Aline Wirley e Cezar Black.

Você gostou do resultado?