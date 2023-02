Modelito de Carnaval escolhido por Bruna Marquezine para primeiro dia de festa em Salvador custa mais de 20 mil reais

17/02/2023 | 16:10



Curtindo o primeiro dia de folia do Carnaval de Salvador, na última quinta-feira, dia 16, Bruna Marquezine usou um look nada básico. A atriz surgiu no trio de Ivete Sangalo seguindo o visual futurista proposto pela baiana, com um óculos ousado e um vestido azul claro.

O tubinho usado por Marquezine custa mais de 15 mil reais, da marca Bottega Veneta, além de seu tênis custar 273 reais e o par de brincos de cinco mil reais, que é da mesma grife do vestido.

Na hora de ir para o after no Camarote Salvador, Bruna só colocou o abadá por cima e o amarrou para usar como um top, transformando o vestido em uma saia.