Zidane vira 'embaixador' da Alpine e diz amar F-1 por causa de Ayrton Senna

17/02/2023 | 15:55



Anunciado como 'embaixador' da Alpine em um programa para promover igualdade no esporte e na indústria automotiva, o técnico e ex-meia Zinedine Zidane está empolgado com a parceria, até porque é apaixonado há muito tempo pelas corridas de Fórmula 1. O motivo de tal paixão é o mesmo que fisgou tantos outros fãs da modalidade ao redor do mundo entre as décadas de 1980 e 1990: o lendário Ayrton Senna.

"Sou fã do automobilismo em geral e da Fórmula 1 em particular. Comecei como torcedor do grande Ayrton Senna e , desde aquela época, eu amo este esporte. É sempre um prazer ver um carro de Fórmula 1", afirmou Zidane, atualmente sem clube, em entrevista publicada pelo jornal LEquipe nesta sexta-feira, um dia depois do anúncio da parceria. "Esta é uma chance que não é dada a todos. Há vinte motoristas que têm acesso a esses carros".

Como embaixador da Alpine, o astro do futebol participará da promoção de dois projetos da equipe francesa. Um deles é a Competição de Excelência Mecânica, série de desafios que dá oportunidade para jovens que estudam mecânica mostrarem suas habilidades na área, sob os olhares dos engenheiros da Alpine. A outra frente é o Rac(h)er, programa de desenvolvimento de talentos femininos no automobilismo.

"Gostei da visão e da abordagem concreta da Alpine, especialmente na implementação dos seus programas de igualdade de oportunidades, até porque tenho um carinho especial pela Alpine como francês e fã de Fórmula 1. Acho importante dizer às crianças que, venham de onde vierem, podem um dia se tornar os campeões de amanhã em qualquer área da vida que escolherem e que devem sempre acreditar em seus sonhos", disse o vencedor da Copa do Mundo de 1998.

Laurent Rossi, diretor executivo da Alpine, celebrou o fato de ter conseguido um nome de peso como Zidane para estabelecer uma parceria. "Ele não é apenas um grande campeão e uma lenda do esporte, mas também um homem dedicado que decidiu usar sua presença global para inspirar os jovens e promover mudanças para criar oportunidades iguais", afirmou durante a apresentação da nova pintura dos carros da equipe para a temporada 2023.

Última a revelar sua pintura, a equipe francesa não fugiu ao padrão e manteve praticamente inalterada a pintura. A escuderia contará em 2023 com pilotos franceses: Pierre Gasly e Esteban Ocon. Nas etapas do Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, a cor predominante será rosa..