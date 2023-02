Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 19/02/2023

Coluna Social



19/02/2023 | 14:58



Viva o Carnaval

Desde a semana passada, as festas do Rei Momo estão com todo vapor. Vários empresários mexeram na programação e colocaram de volta na agenda esta Folia. Serpentinas, confetes e fantasias dão o tom do momento de alegria. No clique ao lado, a felicidade da pequena Beatriz, que mostra que desde pequena arrasará na passarela e abrilhantou encontro em bar tradicional de Santo André, que tem o comando de Melchior Neto. Além disso, registro (abaixo) a movimentação do São Bernardo Tênis Clube, que tem no roteiro dos diretores apresentar cada vez mais eventos. E, hoje, muitos foliões estão aproveitando bailinhos em diversos locais. Trago algumas dicas para vocês.

Em dobro

Comemoração de 40 anos das gêmeas Possi, Renata, advogada e professora da Faculdade de Direito de São Bernardo, e Fernanda, chef de cozinha, respectivamente, trouxe a temática do Carnaval. As aniversariantes receberam 120 convidados.

Cintilante

O Baile da Vogue traz todos os olhares para os looks das badaladíssimas convidadas. Neste ano, a temática foi Sonho de Uma Noite de Verão, reunindo famosos e personalidades do mundo da moda no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Mas é impossível falar destas festas e não tirar o chapéu para as produções de Sabrina Sato. A artista tem despontado quando o assunto é peça inovadora e cheia de vida.

Energia

Batida de samba e euforia marcaram o 1º Grito de Carnaval promovido pelo São Bernardo Tênis Clube. A tarde recebeu clima festivo da época com dança, abadá, chopp e lanches. Seguindo a animação, o espaço já está em preparo para as próximas atividades do mês, que abrirá alas para campeonato de pôquer e torneio feminino de tênis.

DGABC TV agita programação com diversidade de pautas

Movimentação e novidades definem a rotina dos estúdios do DGABC TV. Com programação intensa, a equipe tem recebido convidados para entrevistas nos mais diversos assuntos, desde bate-papos descontraídos com personalidades a atualidades e tendências de mercado.

As variedades das temáticas relacionadas ao Grande ABC são contempladas nas editorias de cada programa. São eles: D Dia, Papo em Dia, Diário em Casa, Diarinho Pet, entre outros.

Cuidados

Saúde e conscientização fizeram parte desta edição do Papo em Dia. Tivemos a oportunidade de receber o Dr. Jairo Cartum, médico oncopediatra e professor da Faculdade de Medicina do ABC, para abordar a temática do câncer infantojuvenil. O convidado trouxe informações relevantes sobre a doença e, principalmente, sinalizou a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura. Confira a entrevista completa.

Quatro patas

Além da paixão e carinho dada para os pets, também é necessário prestar atenção a saúde deles. Este foi o destaque do nosso bate-papo com o médico veterinário de Santo André, Evandro Rosa, que abordou temas como castração, adoção e o alerta do Fevereiro Roxo ao bem-estar dos animais idosos. Para conferir mais detalhes, assista a entrevista completa.

“Ó abre alas!”

Separe a fantasia e capriche no brilho, pois a programação de São Caetano está intensa para curtir o Carnaval. Bloquinhos, matinês, food trucks e atividades culturais têm espaço reservado para o momento. A folia já começa hoje com blocos na Avenida Goiás. Na terça, a diversão dispõe de muito samba no Espaço Verde Chico Mendes.