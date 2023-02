Sistema Anchieta-Imigrantes tem lentidão no sentido Litoral

Da Redação



17/02/2023 | 15:38



As rodovias que fazem parte do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) e cortam a região do Grande ABC tem registrado fluxo intenso de veículos desde o início desta sexta-feira (17), principalmente no sentido Litoral, nesta véspera do fim de semana do Carnaval.

Segundo o boletim divulgado pela Ecovias, concessionária que administra o sistema, por volta das 15h o tráfego seguia lento na Imigrantes, do km 41 ao km 53, assim como na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 263 ao km 260. No sentido capital, trânsito intenso na Imigrantes do km 53 ao km 50.

O SAI está em Operação Descida 7X3, quando o otorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes. Ainda segundo a Ecovias, só na última hora, mais de 5,9 mil veículos desceram a serra.

RETORNO DA FOLIA

Já no retorno para a Capital, a previsão é que o fluxo aumente a partir da tarde de segunda-feira (20), quando está prevista a Operação Subida 2X8, das 16h às 23h. Após esse período, ela será interrompida e está prevista para ser retomada na terça-feira (21), a partir das 9h, e ficará em vigor até 2h de quarta-feira (22). Nesta operação, ficam disponíveis para o motorista as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para subir a Serra. A descida é feita somente pela pista sul da via Anchieta.