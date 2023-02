Juiz mantém júri de quatro acusados de matar três pessoas da mesma família

Heitor Mazzoco



17/02/2023 | 15:14



O juiz da Vara do Júri de Santo André, Lucas Tambor Bueno, rejeitou pedido da defesa de dois réus para postergar o julgamento dos acusados de participação na morte de três integrantes da família Gonçalves.

De acordo com o magistrado, em despacho desta sexta-feira (17), “Não há razão jurídica para a redesignação do julgamento para os corréus Carina (Ramos de Abreu), Jonathan (Fagundes Ramos), Juliano (Oliveira Ramos Junior) e Guilherme (Ramos da Silva), que estão presos. Assim, subsistindo os motivos que lastrearam a decisão de desmembramento, indefiro o pedido de reconsideração”, disse.

O pedido para postergar o julgamento, mantido aos quatro réus para o dia 6 de março, partiu da defesa de Juliano e Jonathan.

Isso porque, a Justiça suspendeu o julgamento de Anaflavia Martins Meneses Gonçalves, que passará por exame de análise de insanidade mental em 18 de abril.

Anaflavia é acusada de participar da morte dos pais Flaviana de Meneses Gonçalves, à época com 40 anos, Romuyuki Veras, 43, e o irmão Juan Victor Gonçalves, 15,

“É imprescindível que os jurados tenham acesso aos interrogatórios de todos os réus nesse processo de forma presencial, principalmente em razão de cada um apresentar uma versão diferente nesses autos, o que inclusive motivou até pedidos anteriores de acareação”. disse a advogada Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, em petição do dia 10 de fevereiro.

Segundo a denúncia apresentada pelo MP (Ministério Público), o grupo teria agido no fim da noite do dia 27 de janeiro de 2020, na casa dos pais de Anaflavia, no Bairro Jardim Irene, em Santo André.

O casal Anaflavia e Carina teriam arquitetado o plano visando quantia em dinheiro. Já Juliano, Jonathan e Guilherme aceitaram participar após a promessa de recompensa.

A denúncia cita que o modo de ação dos acusados foi violento, dificultando qualquer tentativa de defesa das vítimas.