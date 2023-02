No BBB23, Cara de Sapato elogia Daniel Alves, sem saber da prisão do jogador

17/02/2023 | 15:10



Durante a madrugada desta sexta-feira, dia 17, Cara de Sapato falou de Daniel Alves e elogiou o jogador, que está preso acusado de assédio sexual na Espanha desde 20 de Janeiro deste ano. O lutador já estava confinado para entrar no BBB23 e puxou assunto sobre o ex-Barcelona enquanto conversava com Gustavo.

- Daniel Alves é brabo demais. Gente boa, velho. Muito. Humildaço.

Cara de Sapato, que é amigo de Neymar Jr., estava dando sua opinião sobre alguns famosos que ele conhece. Fora da casa mais vigiada do país, a declaração agitou os internautas, alguns comentaram que o brother vai se decepcionar quando sair do reality. Mas outros comentários da web afirmam que a acusação a Daniel aconteceu já no final de Dezembro e que o lutador poderia saber.

A vítima afirma que sofreu o assédio em uma festa de final de ano, no dia 31 de dezembro.