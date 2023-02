Alexa e Carnaval: como aproveitar o feriado com a assistente virtual

Da Redação, com assessoria

Nesta sexta-feira (17), começam as comemorações de Carnaval e a Alexa segue o ritmo carnavalesco que sempre teve, desde seu lançamento. Neste ano, a assistente por voz da Amazon traz uma dancinha chiclete. Para isso, basta pedir “Alexa, dancinha de Carnaval”. Além disso, oferece sete marchinhas originais.

Carnaval em casa

Para aqueles que optarem por um feriado mais caseiro, Alexa pode ajudar dando dicas de como curtir o Carnaval sem ir para a rua. Basta dizer: “Alexa, como curtir o Carnaval em casa?”. Além disso, a assistente virtual pode contar como surgiu o evento e, após a apuração dos desfiles das escolas de samba, informar as campeãs do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para os clientes que possuem dispositivos da família Echo Show, informações adicionais sobre as escolas estarão disponíveis na tela.

Confira abaixo outros recursos para ter Alexa como companhia nos dias de folia

“Alexa, cantar marchinha de Carnaval”

“Alexa, buscar uma receita de sacolé/din-din/geladinho”

“Alexa, tocar música de Carnaval”

“Alexa, tocar Samba Enredo”

“Alexa, quando será o desfile da Mangueira?”

“Alexa, adicionar um lembrete domingo, às 22h: Desfile das Escolas de Samba”

Participação especial da Alexa em Salvador

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, Alexa vai se juntar a DJ Alexxia, sua “xará”, em um um trio elétrico em Salvador, na Bahia, no principal circuito da cidade, o Barra-Ondina, e em um show especial também na capital baiana. As apresentações contarão com interações especiais, muita música e entretenimento para todo mundo.