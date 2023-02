Swiatek arrasa Kudermetova em Doha em 57 minutos e defende título contra Pegula

17/02/2023 | 14:40



Iga Swiatek vai defender o título do Torneio de Doha após somente dois games perdidos. Sem precisar entrar em quadra diante de Belinda Bendic nas quartas de final, já que a suíça desistiu do jogo, a líder do ranking ganhou suas duas partidas disputadas no torneio de nível WTA 500 de maneira impiedosa e pelo mesmo placar: 6/0 e 6/1. Nesta sexta-feira, para avançar à decisão, ela arrasou a russa Veronika Kudermetova, 11ª do mundo, em somente 57 minutos. A final será contra a americana Jéssica Pegula, segunda cabeça de chave, neste sábado.

Atual campeã em Doha, a polonesa entrou direto nas oitavas de final e já teve uma americana pela frente. Danielle Collins não foi páreo. Ela tenta recuperar o bom momento no circuito e, em sua 14ª final da carreira, buscará o 12º título, o primeiro em 2023 após frustração no Aberto da Austrália, no qual parou nas quartas de final.

A decisão diante de Jéssica Pegula, algoz de Bia Haddad nas quartas de final, promete ser emocionante. A última vez que as finalistas se enfrentaram foi na United Cup deste ano, defendendo as cores de seus respectivos países, e a americana levou a melhor com triunfo por duplo 6/2. Mas Swiatek lidera o confronto por 4 a 2 e já levou a melhor sobre a rival em um Grand Slam, ao fazer 2 a 0 em Roland Garros em 2022 (6/3 e 6/2), ano no qual somou todas as suas vitórias contra a adversária.

Na semifinal desta sexta-feira, apesar dos fortes ventos em Doha, Swiatek foi arrasadora e não deu oportunidades para Kudermetova. Agressiva, teve incrível aproveitamento de 88% de seu primeiro saque, e ainda quebrou o serviço da russa em cinco de seis oportunidades.

Com três quebras e somente 25 minutos de disputa, a polonesa fechou o primeiro set com um pneu. O segundo set prometia ser mais equilibrado, com Kudermetova "desencantando" após perder sete games seguidos e fazer 1 a 1. Na verdade, acabou sendo seu ponto de honra. A polonesa não cedeu nenhum breakpoint na partida e ainda emplacou cinco pontos diretos para fechar com tranquilidade.

Já Pegula teve mais trabalho para chegar à final. A partida contra a grega Maria Sakkari foi decidida somente no terceiro set. Ela fez 6/2 no primeiro, permitiu a igualdade com 6/4, mas depois fechou em 6/1 após 2h01.