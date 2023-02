Pela terceira vez ninguém dá lance no leilão do São Caetano

Nilton Valentim



17/02/2023 | 14:39



Fracassou pela terceira vez o leilão do São Caetano. O pregão estava marcado para o dia 16, mas terminou sem que nenhum lance fosse registrado. A expectativa é que nos próximos dias a diretoria do clube decida se irá fazer uma nova tentativa ou se desistirá da venda.

O primeiro pregão estava marcado para 15 de dezembro, com lance mínimo de R$ 90 milhões, mas não apareceram interessados e foi remarcado para o início de janeiro. Como também ninguém arrematou o clube, foi reagendado para a última quinta-feira, com desconto de R$ 30 milhões e, mais uma vez não atraiu compradores.

“Não tivemos interessados na compra do clube. Aí a diretoria vai decidir o que vai ser feito”, afirmou o leiloeiro oficial da Sato Leilões, Antonio Hissao Sato Júnior. “Estávamos conversando com duas grandes empresas, mas elas entenderam que não era o momento de efetuar um lance para possível compra do clube”, completou.

Em dezembro, segundo Sato, dois grupos estariam interessados na aquisição, um deles liderado por um ex-jogador de futebol e o outro que tinha à frente uma empresa brasileira com unidades no Exterior. Na época, ainda de acordo com o leiloeiro, eles teriam preferido o adiamento por conta da proximidade com o fim do ano.

O leilão foi a maneira como o São Caetano Futebol Clube encontrou para quitar dívidas trabalhistas, fiscais, judiciais e extrajudiciais, que estariam avaliadas em R$ 90 milhões.

A transação não envolve o clube social nem o Estádio Anacleto Campanella, que pertence à Prefeitura e nem a sede social da AD São Caetano.

Diferentemente dos tempos áureos, quando foi vice-campeão da Libertadores e Copa João Havelange e venceu o Campeonato Paulista, o Azulão hoje disputa a Série A-2 do Estadual. Administrativamente, é SLU (Sociedade Limitada Unipessoal), de propriedade do empresário Manoel Simião Sabino Neto.

O empresário chegou a ser preso na Operação Hades, da Polícia Civil, em 23 de maio do ano passado, acusado de extorquir comerciantes da chamada Nova Feirinha da Madrugada, na região do Brás, na Capital.