Carro de Péricles é localizado em desmanche após roubo em Santo André

Pamela Cadamuro



17/02/2023 | 14:02



A polícia localizou, na manhã desta sexta-feira (17), o carro do cantor Péricles que foi roubado na noite da última quinta (16), em Santo André. O veículo, modelo Land Rover Discovery avaliado em R$ 300 mil, estava em um desmanche na Zona Leste da Capital Paulista.

De acordo com as primeiras informações, os militares teriam chegado ao local após uma denúncia e encontraram o carro já desmontado. O veículo foi "reconhecido" pelo número do chassi. A perícia foi acionada e ainda não há confirmação sobre prisões.

NA PORTA DE CASA

Péricles foi surpreendido pelos criminosos na porta da casa da mãe no bairro Camilópolis. Ele deixava o imóvel com a esposa Lidiane e a filha Maria Helena. Além do carro, os criminosos também levaram uma bolsa com documentos. Em nota, a produtora responsável pela carreira do cantor informou que, apesar do ocorrido, a família está bem e em segurança. Veja o vídeo do momento do crime abaixo.

CRIME FREQUENTE NA REGIÃO

No último mês, a PM (Polícia Militar) de Santo André "estourou" dois desmanches de veículos na cidade.

O primeiro caso aconteceu no bairro Jardim Ana Maria, onde os militares encontraram pelo menos 10 carros e centenas de peças de outros veículos. na ocasião, dois homens de 42 e 46 anos foram presos. No dia seguinte, mais três pessoas foram presas, dessa vez no Jardim Riviera, também em um local que recebia veículos furtados e roubados e realizava a retirada dos componentes. O espaço possuia até um esquema de segurança, com câmeras de monitoramento que gravavam imagens do movimento da rua.

Entre 2021 e 2022, os roubos e furtos de veículos aumentaram 40% em Santo André. Ao todo, foram 6.796 ocorrências contabilizadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) no ano passado.

De acordo com a polícia, os desmanches clandestinos fazem parte de uma estrutura que fomenta outros delitos. Em janeiro, o roubo de um carro terminou com a morte da fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Câmeras de segurança de um imóvel flagraram o crime e mostram o suspeito, identificado pela polícia como Manoel Nascimento Moreira, fugindo com o veículo após atirar na vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a "função" de Manoel na quadrilha era abordar as vítimas, levar os carros e repassar a outro comparsa, que os entregariam justamente aos desmanches. No dia em que matou Olívia, Manoel tinha completado 50 dias fora da cadeia. Ele estava preso há sete anos e cumpria pena por crimes como tentativa de roubo, roubo e receptação.