Porquinha e uniforme de trabalho: veja os itens mais esquecidos no Uber no Carnaval

Da Redação

Do 33Giga



17/02/2023 | 13:55



Os últimos carnavais não puderam ser celebrados do jeito que os brasileiros gostam mas, mesmo assim, o bloco dos esquecidos não deixou de passar.

Um levantamento feito sobre os objetos esquecidos no último carnaval durante viagens feitas pela plataforma da Uber revelou que, além dos já tradicionais celulares, bolsas, carteiras, e das diversas fantasias, alguns itens incomuns foram deixados para trás, como carta com pedido de casamento, gravata de papelão, presunto com rapadura e até o brinquedo de uma porquinha rosa que ronca.

Historicamente no Brasil, o período carnavalesco sempre foi a época em que há o maior número de itens esquecidos durante as viagens, quando usuários acabam focando mais na folia e deixando para trás alguns de seus pertences pessoais e de apetrechos utilizados durante as comemorações.

Itens mais esquecidos

Celular Bolsa Carteira Chave Roupas Óculos Fone de ouvido Livros Relógio e acessórios de beleza Identidade

Itens inusitados

Carta com pedido de casamento Aliança Carne e espeto para churrasco Gravata de papelão Presunto com rapadura Convite de formatura Porquinha rosa que ronca Uniforme de trabalho Bengala Bebê conforto

COMO RECUPERAR UM OBJETO ESQUECIDO

Para encontrar um item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando o próprio aplicativo assim que perceber que esqueceu o objeto.

Se estiver com o celular, abra o aplicativo da Uber, clique em “Suas Viagens” e selecione a viagem em que você deixou algo no carro.

Toque em “Itens perdidos” Toque em “Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido” Deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar. Se o item perdido foi justamente seu celular, acesse o site ajuda e faça o login em sua conta. No menu “Problemas com uma viagem específica e reembolsos” clique em “Itens Perdidos”, depois em “ Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido ” e digite o número de telefone de um amigo. Você será conectado ao motorista parceiro que fez a viagem. Se o seu motorista atender e confirmar que seu item foi encontrado, combine um horário e local convenientes para ambos para recuperá-lo. Se o motorista não atender, deixe um um recado na caixa postal descrevendo o item e informações de contato para que o motorista possa contatá-lo facilmente