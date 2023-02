Claudia Leitte surpreende ao chegar de moto no Carnaval de Salvador

17/02/2023 | 13:11



Se é para entrar, tem que ser com estilo! Claudia Leitte vestiu o capacete e subiu na garupa de uma moto para dar início à Pipoca da Claudinha. Em seu primeiro dia no Carnaval de Salvador, a cantora deixou os fãs em êxtase ao passar no meio deles vestida de entregadora - com direito a uma mochila de delivery nas costas!

Após descer do veículo, a artista tirou o casaco para revelar uma roupa laranja e trocar a moto pelo trio elétrico. Já no trio, ela arrasou com seu look completo de cor vibrante.

Claudia já chegou no evento causando muito barulho e manteve a energia durante a apresentação, colocando toda a multidão para pular e cantar ao som de seus sucessos. Matando a saudade da folia, ela mostrou como se celebra um Carnaval.