Ryan Reynolds revela como está sendo a rotina da família após a chegada do quarto filho: É um zoológico por aqui

17/02/2023 | 13:11



Ao que parece, a fábrica de bebês de Deadpool não vai fechar tão cedo! O quarto bebê de Ryan Renolds e Blake Lively veio ao mundo em pleno dia de Super Bowl, no último domingo, dia 12, e desde então os papais estão nas nuvens. Em entrevista ao canal norte-americano CNBC, o ator revelou como está a rotina da família com a chegada do novo herdeiro.

- Estamos tão animados! Olha, nós não faríamos isso quatro vezes se nós não amássemos. Todo mundo está ótimo. Na verdade, todo mundo está fantástico. Eu acho que se não tivesse entendido até agora [como funciona a paternidade], nós estaríamos profundamente com problemas, brincou.

E continuou:

- É um zoológico por aqui. Este é o meu escritório e, para ser sincero, eu provavelmente irei passar o resto da minha vida aqui!

Sempre discreto, Ryan afirmou que ainda não vai revelar o sexo ou o nome da criança. Casados desde 2021, o astro e a atriz são pais de Betty, de três anos de idade; Inez, de seis anos, e James, de oito.