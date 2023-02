'Ele está bem', diz assessora ao negar boatos sobre a morte de Silvio Santos

17/02/2023 | 12:50



Afastado da televisão, Silvio Santos foi dado como morto por alguns internautas nas redes sociais. Segundo os boatos, a família e a emissora estariam omitindo a morte do dono do SBT nos Estados Unidos. No Instagram, Maisa Alves, assessora do apresentador, negou a informação. "Silvio Santos está bem graças a Deus, curtindo os netos, filhas, genros e esposa", garantiu.

Irritada com os boatos, Maisa destacou por fim: "fake news é crime, pessoal". Nos comentários, alguns anônimos e famosos comemoram a vida de Silvio e lamentaram a disseminação da falsa notícia.

Motivo de afastamento do SBT

Em outubro de 2022, Silvio revelou o real motivo de seu afastamento da TV. A última vez que o apresentador de 92 anos esteve nos estúdios do SBT foi abril de 2022, levantando rumores de que não estava muito bem de saúde. Ao canal Intervenção, transmitido no YouTube por Roger Turchetti, ele negou. "Não, não... Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar", garantiu ele, na época.