Cinema alaga em exibição de 'Titanic': 'mais realista que imaginei', brinca jovem

17/02/2023 | 12:18



O jovem Gabriel Campos viralizou nas redes sociais com um vídeo no qual mostrava a sala de cinema alagada durante a exibição de Titanic 3D. Ele estava em um cinema de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e registrou a água se espalhando pelos corredores do local após uma tempestade que atingiu o município.

Em seu vídeo, Gabriel usou a música de My Heart Will Go On, que é uma das marcas do filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e é interpretada pela cantora Céline Dion.

"Fui assistir Titanic no cinema, mas foi mais realista do que imaginei. A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Socorro", brincou Gabriel. Ele registrou, ainda, a água caindo do teto e a reação do público. "Me senti um dos violinistas", escreveu.

Titanic voltou aos cinemas este mês, em uma versão 3D, para celebrar seu 25º aniversário. O longa conta a história de amor entre Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) situada a bordo do luxuoso transatlântico Titanic, durante a viagem que partiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. O navio bateu em um iceberg e naufragou.