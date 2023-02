Jojo Todynho revela que entrou com processo para tirar nome da mãe da certidão de nascimento

17/02/2023 | 12:11



Após a colunista Fábia Oliveira revelar detalhes de uma ligação em que a mãe biológica de Jojo Todynho dispara ofensas à filha durante conversa com o ex-genro, Lucas Souza, a cantora fez um desabafo nas redes sociais. Na noite da última quinta-feira, dia 16, a artista revelou nos Stories do Instagram que entrou em um processo para tirar o nome da matriarca de sua certidão de nascimento.

- Queria deixar um recado aqui para uma fã minha que insiste em dizer por aí que me ama e é notório esse amor dela por mim. Te dar uma dica, começa a juntar porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona... Outra coisa que queria deixar aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, que eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai.

Em seguida, explicou melhor a sua decisão:

- E por quê? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família. Não fico fazendo exposição aqui da minha avó, tanto é que já pedi: as pessoas ficam indo na porta da minha avó e eu pedi, pelo amor de Deus, tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evite. Coloquei câmera na casa da minha avó, vocês sabem que ela é tudo para mim.

A artista contou que pensa em ser mãe para poder ter um herdeiro para seus bens.

- Tudo o que eu tenho e sou hoje, eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho... E um dos motivos por que quero muito ser mãe, porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não pode deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a Justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só para deixar esclarecido.

E ainda revelou que se iniciará o curso de Direito em março para se tornar uma advogada.

- Estou muito feliz, porque agora na primeira ou segunda semana de março começo a cursar Direito. Já fiz minha inscrição, tudo bonitinho. A Jojo Todynho, essa pessoa aqui, não vai desaparecer nunca, mas a Doutora Jordana Gleice está chegando. Vou me dedicar, me formar, abrir um escritório foda de advocacia. E quem sabe no futuro, porque é meu sonho me tornar juíza, desembargadora. Cada vez mais a minha vontade de estudar fica aguçada, porque eu acho que conhecimento não ocupa espaço, só acrescenta na minha vida.