Bruna Marquezine curte primeiro dia de Carnaval ao lado de Priscilla Alcântara e João Gomes em Salvador

17/02/2023 | 12:10



Bruna Marquezine já começou as comemorações de Carnaval em Salvador na última quinta-feira, dia 16. A atriz curtiu o trio da Ivete Sangalo ao lado de Priscilla Alcântara e João Gomes.

Priscilla Alcântara escolheu um look todo vermelho e colocou o corpão para jogo. Já Bruna decidiu seguir o tema escolhido por Veveta à risca! Com óculos futuristas, a atriz se encaixou no estilo De Volta Para o Futuro e curtiu muito a folia.

Com o mesmo look azul, mas dessa vez com o abadá do camarote de Salvador, a gata foi clicada chegando a outra comemoração para seguir a folia. Ela ama uma festa!