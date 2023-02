Obituário - 17 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



17/02/2023 | 12:04



SANTO ANDRÉ

Hildete Messias dos Santos, 92. Natural de Ituberá (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Fabri dos Santos, 89. Natural de Monte Belo (MG). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gonçala de Souza Marine, 85. Natural de Borborema (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia de Almeida Sousa, 85. Natural de Felixlândia (MG). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto de Oliveira, 84. Natural de Descalvado (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Isabel Oliveira Fortunato, 62. Natural de Macarani (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erivam Ferreira de Morais, 39. Natural de São Bento do Una (PE). Residia na Cidade Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Alzira Vinge de Souza, 97. Natural do Estado de Minas Gerais. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Iracema Messias Afonso, 87. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

Osvaldo Maranha, 87. Natural do Rio Doce (MG). Residia no Jardim Olinda, em São Paulo. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Osvaldo da Silva, 87. Natural do Estado de Minas Gerias. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.

Mitsuru Yabuta, 84. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Belmira Mazoti de Figueiredo, 82. Natural de Itaju (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 11. Necrópole Municipal do Jardim das Maravilhas, em Bariri (SP).

Laércio Scobar Ferrão da Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Santos de Souza, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Onofre, em Taboão da Serra (SP). Dia 11, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).



SÃO CAETANO

Renato Teixeira de Oliveira, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Telma Raya da Costa, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

José Antônio da Silva, 82. Natural de Cupira (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Anésia de Jesus, 81. Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ferreira do Espírito Santo, 67. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Saúde, em São Paulo. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Marco Aurélio Cardoso, 55. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Moabe Maurício Miranda, 50. Natural de Iturama (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Durval de Souza Cardoso, 40. Natural de Paulista (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Lourdes Matias de Aguiar, 88. Natural de Paulistas (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 11. Vale dos Pinheirais.