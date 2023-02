Redação

17/02/2023



Recentemente, a companhia aérea Azul aumentou o limite de peso para viagens de pets na cabine do avião. Antigamente, somente bichinhos de até 7 kg eram aceitos. Agora, os tutores podem viajar com animais de até 10 kg.

Dicas para levar pets na cabine do avião

Especialista em turismo com pets, Andrea Miramontes, autora do Guia de Viagem Petfriendly e influencer do @ladobviagem, alerta para três pontos importantes ao planejar o embarque com o animal na cabine.

“Em primeiro lugar, o limite de peso não é só do animal, mas sim, da soma do peso do bichinho com a caixa de transporte. Então, o pet deve ser mais leve do que o limite para que seja aceito. A caixa também deve ter as medidas exatas que foram pedidas pela companhia aérea”, explica.

As vacinas também devem ser planejadas. Andrea recomenda que o tutor se informe o quanto antes sobre os prazos para tomar as doses. “Dependendo do destino no exterior, há um prazo para a vacinação, então, é preciso checar se terá que vacinar novamente, dentro do limite de tempo pedido pelo destino”, completa.

Outro ponto importante é que acostumar o animal dentro da caixa de transporte é essencial. Afinal, é o lugar onde ele vai ficar durante todo o voo.

“Esqueça a imagem do cachorrinho de óculos escuros viajando na poltrona ao lado ou no colo. O animal vai dentro da caixinha, debaixo do banco, junto com o tutor”, ressalta a especialista. “Por isso, é importante que ele esteja acostumado a ficar dentro da caixa”, completa.

