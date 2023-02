Temor de juros mais altos e por mais tempo nos EUA pesa no Ibovespa

17/02/2023 | 11:30



A possibilidade de alta mais forte nos juros dos Estados Unidos gera aversão a risco no exterior, o que contamina o Ibovespa. Sem agenda de indicadores nesta sexta-feira, 17, as atenções recaem no noticiário corporativo, após a queda no lucro da Vale no quarto trimestre, e nas novas críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Banco Central (BC).

A alta de cerca de 2% do minério de ferro em Dalian, na China, e o anúncio de distribuição de dividendos pela mineradora dão certo alívio.

A preparação dos investidores para o feriado de carnaval no Brasil, sem negociação dos mercados na segunda - Nova York também fecha neste dia por conta do Dia do Presidente - e na terça-feira, tende a reduzir a liquidez. No entanto, como esta sexta-feira tem vencimento de opções sobre ações, pode ser que o giro não fique tão minguado.

A queda do índice Bovespa reflete a deterioração dos ativos no exterior, com alta dos Treasuries e do dólar, além de recuo dos índices de ações e do petróleo, perto de 3%.

Segundo o economista-chefe da Porto Asset Management, José Pena, a combinação dos indicadores divulgados esta semana nos EUA coloca em risco o cenário traçado na virada do ano. Na ocasião, lembra, a narrativa era a de que o ciclo de aperto monetário norte-americano poderia terminar em algum momento de 2023 e que o fim da política de covid-zero na China faria a economia deslanchar.

"A indicação agora é que os Estados Unidos não estão nem perto de uma recessão e a inflação está se mostrando resiliente. O Fed terá de não só elevar a dose dos juros, mas também deixá-lo alto por mais tempo", avalia Pena.

O mau humor vem após as bolsas de Nova York sofrerem ontem as maiores perdas em quatro semanas. A desvalorização aconteceu em reação a dados fortes de inflação ao produtor dos EUA que reforçaram a visão de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tenha de ser mais agressivo na elevação de juros para combater a alta dos preços.

"Essa questão dos juros EUA pesa bem no petróleo e isso deve dominar o Ibovespa", avalia Dennis Esteves, especialista em renda variável da Blue3. "As novas críticas do Lula atingem os juros e eleva a incerteza na Bolsa", completa Esteves.

Na quinta, em entrevista à CNN, Lula disse que a meta de inflação, definida pelo CMN, não pode ser a razão pela qual o Banco Central aumenta a taxa básica de juros do País, a Selic. E o chefe do Executivo voltou a sinalizar que pode discutir a autonomia do BC, caso as ações da autoridade monetária não contribuam para melhorar a economia.

Sobre a Vale, a empresa registrou lucro líquido de US$ 3,724 bilhões no quarto trimestre de 2022, 30,4% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2021 e 16,4% do apurado no terceiro trimestre. As ações da mineradora caíam 0,61% perto de 10h40. Já os papéis da Petrobras perdiam entre 1,19% (PN) e 0,80% (ON).

As ações ON da Lojas Renner recuam 2,63%, após o balanço do quarto trimestre ser considerado fraco por analistas. A empresa apresentou lucro líquido de R$ 481,8 milhões no período, alta de 15,9% frente ao apresentado um ano antes.

Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,31%, aos 109.941,46 pontos.

Às 11h18 desta sexta-feira, cedia 0,34%, aos 109.570,45 pontos, após recuar 0,84%, na mínima aos 109.020,25 pontos. Vale passava a subir (0,38%), com os investidores de olho na teleconferência da empresa sobre o balanço. Já Petrobrás cedia 0,78% (PN) e -0,36% (ON).