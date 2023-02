Alemanha elevará permanentemente gastos com defesa para 2% do PIB, diz Scholz

17/02/2023 | 11:10



O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que o governo alemão irá elevar permanentemente seus gastos com defesa para 2% de seu Produto Interno Bruto (PIB), com o intuito de não somente se preparar para uma "longa guerra" entre Rússia e Ucrânia, mas também de aumentar a resiliência do país para possíveis futuros conflitos.

Durante a Conferência de Segurança de Munique, Scholz disse que a Alemanha está disposta a continuar apoiando a Ucrânia "pelo tempo que for necessário", porém de uma maneira que não aconteça qualquer tipo de escalação da violência do conflito.

O chanceler alemão comentou que espera que os gastos da Alemanha com defesa possam servir de exemplo para toda a União Europeia (UE) e que somente com maior clareza entre todos os países membros que o bloco poderá se tornar mais robusto politicamente.

"Não nos tornaremos mais resilientes com 'desglobalização'", concluiu Scholz.