Rafaella Santos surge no baile da Salgueiro após fazer lipoaspiração e diretor da escola explica como vai ser a participação da irmã de Neymar Jr.

17/02/2023 | 11:11



Rafaella Santos está preparadíssima para o Carnaval 2023! A irmã de Neymar Jr. vai desfilar pela segunda vez na Salgueiro, e apareceu no baile da escola de samba na madrugada desta sexta-feira, dia 17, toda trabalhada nas plumas.

Para curtir o Baile Vermelho e Branco, a influenciadora digital apostou no conjunto hot pants e top de plumas nas cores da Salgueiro. Ela ainda completou o look com luvas brilhosas.

De acordo com o jornal Metrópoles, quando aceitou o convite para desfilar na Salgueiro, Rafaella deixou avisado para o presidente da escola, André Vaz, que perderia alguns ensaios por já ter marcado uma lipoaspiração.

Ainda segundo o jornal, ela vai representar A Flor e o Sereno dos Reis de Ouro, que promete homenagear os ranchos carnavalescos. O último setor do nosso desfile faz toda uma relação entre o paraíso e o Carnaval. Nós apresentamos o Carnaval como esse ambiente de respeito e de união, que nós vemos como nosso ambiente de paraíso. Então, ao longo deste setor, vamos trazer figuras, comemorações e homenagens às instituições carnavalescas. A gente traz a flor e o sereno fazendo uma referência ao rancho que tentou fazer essa retomada da marcha no início da década passada e que ainda desfila nos carnavais da cidade. Rafaella terá essa missão tão importante de representar essa homenagem às comemorações das origens do Carnaval, disse o diretor ao veículo.