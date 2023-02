Bruna Griphao dá risada de dummy e sai desesperada da Prova do Líder por conta de absorvente

17/02/2023 | 11:11



Ela pode não ter sangue de Maria Bonita, mas não fica calada diante de um desaforo! Bruna Griphao provou no BBB23 que é uma pessoa sincera e não tem medo nenhum de expor suas opiniões, mesmo que gere discussões na casa mais vigiada do Brasil.

A Prova do Líder do dia 16 de fevereiro testou a resistência dos brothers ao colocá-los como frango em um carrinho de compras. Durante a preparação da prova, um dos dummies que estava ajudando os participantes pisou em falso e quase levou um tombo. A atriz caiu na gargalhada com a situação e disse:

- Está bem, dummy? Está suave, né? Se você caísse, eu te salvava. Pulava ali, dava um jeito.

A sister foi a décima primeira a desistir do desafio, pois precisava urgentemente ir ao banheiro. Enquanto corria, ela estava preocupada com a sua situação por estar menstruada. Ao chegar na casa, Ricardo perguntou:

- Você não acompanha seu ciclo menstrual? Não estava de absorvente?

Inconformada, Griphao disparou:

- Você quer ver o estado do meu absorvente? Não, eu vou te mostrar. Vem aqui ver! Que ideia! Você achou que eu estava sem?

Alface ficou sem graça e apenas respondeu:

- Ah para, Bruna. Que nojeira. Tenha limites!