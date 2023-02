As 10 cidades brasileiras mais “instagramadas” no carnaval

Da Redação

O carnaval está chegando e em poucos dias as ruas de diversas partes do planeta estarão cheias de cor, música e, acima de tudo, muita alegria. A beleza das celebrações em várias partes do mundo é tal que atraem milhões de visitantes ansiosos por conhecer as tradições locais e mergulhar no ambiente festivo.

Mas, se há um lugar onde esse evento é vivido com especial intensidade, é no Brasil. Nos dias que antecedem a Quarta-Feira de Cinzas, todo o país é uma verdadeira festa.

Com o objetivo de descobrir quais são as cidades brasileiras com os carnavais mais espetaculares, a Musement, plataforma de reserva de atividades no destino, compilou um ranking* com as cidades mais instagramadas durante o carnaval.

A enorme quantidade de fotos postadas na popular rede social é um ótimo termômetro para medir o grau de interesse que esse evento desperta em diferentes partes do Brasil.

Salvador, mais de 204.800 publicações

Com mais de 204.000 menções, a capital do estado da Bahia lidera a classificação, e não é de se surpreender, pois essa festa entrou para o Livro dos Records do Guinness como o maior carnaval da rua do mundo. Aqui, os “Trios Elétricos” nos quais artistas nacionais são os grandes protagonistas das celebrações saem desfilando pelas ruas da cidade seguidos pelos blocos de rua que incentivam o público com suas danças e coreografias.

Todos os anos, trios elétricos e blocos participam de diferentes circuitos, sendo o mais famoso o circuito Dodô, que ocorre entre as praias de Barra e Ondina; o circuito Osmar, pelo centro de Salvador; e o circuito Batatinha, pelas ruas do centro histórico.

Recife, mais de 95.000 publicações

A capital de Pernambuco, apelidada de Veneza brasileira pelos diversos canais que atravessam a cidade, é famosa em todo o mundo graças ao seu animado carnaval.

Além disso, o Recife também pode se orgulhar de estar no Guinness Record, já que aqui se encontra o maior bloco do mundo: o Galo da Madrugada. O desfile deste enorme grupo de carnaval, no qual cerca de dois milhões de pessoas participam, acontece no sábado anterior a terça-feira de carnaval, e este ano comemora sua 44ª edição.

Mais uma vez, no ritmo do Frevo, o Galo dará vida as ruas da cidade, desde a Travessa do Forte até a Rua do Sol. Para participar deste Bloco, não é necessário pagar, apenas uma boa dose de criatividade para a fantasia e vontade de se divertir. À noite, o epicentro do carnaval da cidade é na praça do Marco Zero na área antiga da cidade, onde são realizados diversos shows.

Olinda, mais de 69.200 publicações

O terceiro carnaval mais popular também é no estado de Pernambuco. A bela cidade colonial de Olinda, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1982, vive o carnaval com muita intensidade.

Bonecos gigantes com mais de dois metros de altura são o emblema do carnaval, com destaque para o bloco Homem da Meia-Noite, cujo desfile pelas ladeiras de Olinda marca o início da festa. Outros blocos conhecidos e que todos os anos geram grandes expectativas são o Eu acho é pouco, cujo desfile tinge as ruas da cidade de vermelho e amarelo; e a Pitombeira dos Quatro Cantos, cujo hino é um dos mais cantados nos dias de festa.

Rio de Janeiro, mais de 45.600 publicações

Um dos carnavais mais famosos do mundo, o do Rio de Janeiro, não poderia faltar no ranking. Este ano, um total de 402 blocos realizarão 445 desfiles nas ruas da cidade. O outro grande epicentro das comemorações é o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde as escolas de samba vão deslumbrar o mundo inteiro com seus maravilhosos desfiles.

Quem quiser assistir ao espetáculo ao vivo deve adquirir um ingresso, cujo preço varia de acordo com o local e o desfile que deseja assistir. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, competem as escolas pertencentes ao grupo de acesso, e os vencedores irão para o grupo especial do próximo ano.

Já nos dias 19 e 20 desfilam as escolas de samba do grupo especial. As vencedoras se reencontram no dia 25 de fevereiro, durante o desfile das campeãs. Este ano a cidade deve receber mais de 5,5 milhões de foliões.

Ouro Preto, mais de 22.000 publicações

A antiga capital mineira foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1980.

Em suas ruas ainda é possível admirar inúmeros casarões coloniais em perfeito estado de conservação, além de diversas igrejas famosas por sua arquitetura barroca. Mas seus encantos não param por aí, já que Ouro Preto também pode se orgulhar de celebrar o carnaval mais festivo do Brasil: o maior carnaval universitário do país.

Aliás, são os próprios alunos os responsáveis pela organização das festas temáticas que acontecem nos alojamentos estudantis, conhecidas como “repúblicas”, bem como dos blocos, que anualmente contam com apresentações de importantes artistas brasileiros. Depois de 2 anos sem carnaval, a expectativa é máxima e a festa promete fazer história.

Natal, mais de 20.100 publicações

Com suas praias paradisíacas e considerada um destino de cartão postal, atualmente a capital do Rio Grande do Norte também possuí um dos melhores carnavais do país.

Com polos de carnaval em alguns pontos estratégicos da cidade como Redinha, Ribeira, Centro Histórico e Ponta Negra onde se apresentarão artistas locais e nacionais, com músicas de diversos estilos. Desfiles de blocos e escolas de samba também estão entre as atrações do carnaval da cidade que chega a receber mais de 500 mil pessoas em busca de alegria e diversão. E não podemos deixar de mencionar que é aqui que acontece o Carnatal o maior carnaval fora de época do Brasil, realizado todos os anos em dezembro e recebendo pessoas de todo o país.

Brasília, mais de 16.900 publicações

Depois de dois anos sem festa, a capital do Brasil está pronta para o Carnaval e com a expectativa de receber mais de um milhão de turistas prontos para se divertirem neste mês.

O sambódromo será no Eixo Cultural Ibero-americano, porém na Galeria dos Estados o pré-carnaval já iniciou em janeiro com alguns blocos. Este ano será marcado pelo retorno dos desfiles das escolas de samba que ficaram parados nos últimos nove anos. Apresentações, shows locais e nacionais, blocos, trio elétricos, e muita gente animada será a receita para um carnaval sensacional.

Não pode-se deixar de mencionar que este ano o carnaval será em dobro já que voltará em abril para o aniversário da cidade.

Fortaleza, mais de 13.500 publicações

Com 34 km de litoral e 15 praias principais, famosas no mundo todo, a capital do Ceará é uma das cidades mais bonitas e divertidas do Brasil. Porém nada é tão divertido por aqui como o carnaval, Fortaleza possui uma média de 60 blocos de rua.

Nomes como Boqueta, Luxo de Aldeia e Bons Amigos animarão a festa que conta com gente fantasiada e cheia de glitter. O som de axé, samba, pagode e diversos outros estilos musicais animará a festa que terá blocos, cordões, maracatus, escolas de samba, afoxés e tudo o que o carnaval permite.

Celebrado em 12 locais diferentes como a Praia de Iracema, Avenida Domingos e a Praça do Cristo Redentor, a programação conta com atrações para o público adulto e infantil.

São Paulo, mais de 13.400 publicações

E é claro que a cidade de São Paulo não poderia faltar no ranking da Musement. Muitos dizem que é a cidade que recebe mais turistas do Brasil, considerada a capital mundial dos helicópteros e é claro possui um carnaval para lá de animado.

No local, o carnaval é celebrado de duas formas, na rua e no Sambódromo, serão mais de 500 blocos de rua e o desfile de diversas escolas de samba que farão a diversão de cerca de 15 milhões de foliões. Em São Paulo também acontece o Pré-Carnaval que inicia duas semanas antes da data oficial e o Pós-Carnaval que termina uma semana depois da data oficial.

Durante todo o mês de fevereiro é possível celebrar o carnaval com tudo o que se tem direito.

Manaus, mais de 10.500 publicações

Na capital do Amazonas o carnaval começa diferente, ele inicia com a “Chegada de Kamélia”. Uma boneca inspirada nas Baianas de Salvador abre o carnaval de Manaus em um dos principais e mais tradicionais eventos carnavalescos da cidade.

A boneca Kamélia chega no aeroporto, e dali saem diversos carros formando uma carreata ao som de música carnavalesca. A carreata vai em direção ao parque aquático do Olímpico Clube onde se realiza o baile que inicia as celebrações.

Este ano ela chegou em janeiro. Blocos de rua por toda a cidade, desfiles de escolas de samba no Sambódromo de Manaus e o desfile de fantasias no Teatro Amazonas fazem parte da diversão nessa época do ano.

*Metodologia: para compor a lista, foram consideradas as cidades brasileiras com mais de 285 mil habitantes, bem como as localidades com maior média mensal de buscas no Google pelo termo “carnaval [nome da cidade]” em português.

Em seguida, foram adicionadas menções de 3 hashtags populares relacionadas ao carnaval em português: #carnavalX, #carnavalemX, #Xcarnaval. Por exemplo, para a cidade de Salvador, foram consideradas as seguintes hashtags: #carnavalSalvador, #carnavalemSalvador e #Salvadorcarnaval. Dados coletados em janeiro de 2023.