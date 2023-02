Péricles é assaltado e tem carro roubado

17/02/2023 | 09:10



Péricles foi vítima de um assalto em Santo André, no ABC Paulista. Nas imagens do ocorrido, que viralizaram nas redes sociais, o cantor aparece sendo abordado por um homem e então tendo seus pertences e a chave do carro levados. Logo depois, o criminoso entra no veículo e recebe o apoio de outros criminosos.

Segundo informações do jornal Metrópoles, ninguém se feriu e a família do cantor está bem e segura. Em nota, a assessoria de imprensa de Péricles declarou:

Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele, graças a Deus, estão bem.