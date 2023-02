BCE: nova alta de juros de 50 pb é necessária em todos os cenários, diz Schnabel

17/02/2023 | 08:57



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel avaliou que um novo aumento de juros de 50 pontos-base (pb) pelo BCE é necessário em "praticamente todos os cenários plausíveis" para trazer a inflação de volta à meta oficial de 2%. No último dia 2, o BCE elevou seus juros em 50 pontos-base e previu um ajuste da mesma magnitude para sua próxima reunião, em março.

Em entrevista à Bloomberg publicada nesta sexta-feira, Schnabel disse também que investidores podem estar subestimando a persistência da inflação na zona do euro. "Os mercados estão precificados para a perfeição," disse ela. "Mas existe o risco de que a inflação se mostre mais persistente do que está precificado hoje pelos mercados financeiros."

Ainda na entrevista, que foi reproduzida no site do BCE, Schnabel afirmou que não é fácil avaliar se a atual política monetária já é restritiva, embora o Banco Central Europeu tenha elevado seus juros básicos em 3 pontos porcentuais desde julho do ano passado.

Schnabel disse ainda que o BCE está longe de declarar vitória na batalha contra a inflação, acrescentando que "um amplo processo de desinflação sequer teve início na zona do euro."