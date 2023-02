Sambistas da região assinam letra do enredo da Gaviões da Fiel

Pamela Cadamuro



17/02/2023 | 06:15



Um deles é mestre em filosofia, professor e coordenador de dois cursos no Centro Universitário Paulistano. O outro, engenheiro. Em comum, os amigos André e Fernando, do Grande ABC, possuem a paixão pelo samba que já os acompanha há décadas. Em 2023, eles vão mais uma vez para a avenida. Desta vez como compositores do samba-enredo Em Nome do Pai, Dos Filhos, Dos Espíritos e Dos Santos… Amém!, da Gaviões da Fiel, tradicional escola da Capital, que desfila pelo grupo especial nesta sexta-feira (17), no Sambódromo do Anhembi.



Neste ano, a agremiação vai trazer em sua apresentação o tema da fé. A ideia é falar sobre o assunto e abordar pontos como a pluralidade de crenças e religiões. Morador de Mauá, o professor André Christian Dalpicolo, 44 anos, conhecido no samba como A. Filosofia, assina a letra com Fernando Vagner de Araújo, 42, o Nando do Cavaco, de Santo André. Juntos, eles e outros seis profissionais construíram rimas e venceram a disputa meses antes do Carnaval. “As escolas grandes, como a Gaviões, fazem um concurso de sambas-enredo. Nesse concurso tinham outros 16 inscritos, mas conseguimos nos destacar e ficamos em primeiro lugar, com nosso samba escolhido pela escola”, contou André sobre o processo, que aconteceu ainda em setembro de 2022.



Segundo Fernando, a tecnologia foi uma aliada do grupo, já que cada um dos membros é de um lugar do Brasil. “Usamos bastante o WhatsApp, trocávamos muitas mensagens, áudios e aos poucos fomos afinando tudo, já que na maioria das vezes não era possível nos reunirmos”, disse ele. Ao todo, o engenheiro e sambista disse já ter escrito pelo menos 300 sambas em toda a carreira, 20 deles só no ano passado.



André conta que sempre gostou de Carnaval e aos oito anos, após ver um desfile, se apaixonou de vez pela festa. “Eu gostava muito de futebol, mas quando assisti ao desfile da Beija-Flor, me encantei. Quando fiz 20 anos fui convidado para desfilar com eles e participei da escola por 10 anos”, conta ele, convidado a escrever o primeiro samba justamente por ser professor. “Sempre tive essa facilidade com as palavras, já se vão 15 anos como compositor com o amor de motivação principal”, termina.



Tanto André como Fernando colecionam memórias e camisetas de todas as escolas que já participaram. Entre elas, a da Gaviões, confeccionada para este ano. A roupa que será usada no dia do desfile, no entanto, será surpresa.Agora, a expectativa é para soltar o grito na avenida. “Eu sou corinthiano, então a Gaviões é a escola que mora no meu coração, por isso quando surgiu a oportunidade eu aceitei. Agora é esperar o dia e sentir toda a emoção”, afirmou Fernando.