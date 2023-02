Confira como será a programação de Carnaval no Grande ABC

Beatriz Mirelle



17/02/2023 | 06:06



No Brasil, é um costume dizer que o ano só começa depois do Carnaval. Apesar de não ser feriado em São Paulo, são quatro dias que os foliões aproveitam para ir às ruas, cantar antigas marchinhas, colocar purpurina no rosto e explorar a criatividade em fantasias chamativas. Para garantir o espírito carnavalesco, diversas festas acontecerão nos próximos dias no Grande ABC. Seja matinê ou desfile, caminhada por oficina de máscaras, as atividades são para crianças, adultos e até pets se jogarem nas comemorações.



SANTO ANDRÉ

O Parque Celso Daniel recebe neste sábado o Blocão, bloco pet promovido Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente. A atividade será na tenda amarela do parque, das 9h às 12h, e terá ações educativas, caminhada no parque com os animais fantasiados, concurso de melhor fantasia e sorteio de brindes. O cadastro para a caminhada e concurso será no local entre 9h e 10h30. A caminhada com os pets acontecerá das 10h30 e 11h30. O parque fica na Avenida Dom Pedro II, 940, bairro Jardim.



Ainda no sábado, o Cine Theatro Carlos Gomes receberá uma matinê. Começa às 14h com a Banda Lira. Depois, a partir das 15h, a Banda Baleia Banguela apresenta o show Baleia Canta Bahia, com releituras de Daniela Mercury, Asa de Águia, Olodum, Ilê Aiyê, Araketu e Ivete Sangalo.



Em Paranapiacaba, acontecerá o Carnaval Vem pra Vila, das 10h às 19h, entre 18 e 21 de fevereiro. As apresentações serão da Banda Caxambu (sábado, às 14h); Bloco das Bruacas (segunda, às 12h); Bloco Ciacaba na Folia (terça, às 14h), matinê para crianças (domingo, às 14h); pintura facial (segunda, às 11h) e concurso de fantasias adulto e infantil (domingo, às 15h).



O Atrium Shopping contará com programação entre 18 e 21 de fevereiro. No sábado, às 16h30, haverá apresentação do Bloco do Madruga. No domingo e segunda-feira, às 15h, a Praça de Alimentação recebe oficinas de máscaras para crianças até 12 anos. Como as vagas são limitadas, é necessário se inscrever através pelo WhatsApp 11 3135-4500. Como encerramento, na terça-feira, o bailinho a fantasia está marcado para acontecer também na Praça de Alimentação a partir das 16h.



SÃO BERNARDO

A Prefeitura de São Bernardo informa que desde 2017 não repassa recursos à organização das escolas de samba. O bloco Eureca - eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, organizado pelo Projeto Menino e Meninas de Rua, acontece nesta sexta-feira, com concentração às 13h, na Rua Jurubatuba, 1610, no Centro. No mesmo dia, às 14h, a Biblioteca Machado de Assis, na Avenida Araguaia, número 284, Riacho Grande, realizará matinê de Carnaval.



No sábado, também às 14h, haverá matinê de Carnaval no Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo, na Rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205, Taboão. O São Bernardo Plaza promove Bailinho de Carnaval com entrada gratuita 15h às 19h na segunda-feira e das 16h às 20h na terça-feira no Piso L2, em frente à loja Melissa.



Será disponibilizado um Kit Folia para os interessados. É necessário se inscrever em https://flugo.com.br/p/saobernardoplaza para receber. As unidades limitadas são direcionadas para crianças de 0 a 12 anos. O cadastro deve ser realizado no CPF do responsável, que poderá pegar até duas unidades. A retirada acontece ao lado do SAC, no Piso L1, das 10h até às 18h na segunda-feira e das 12h às 19h na terça-feira, mediante doação de uma caixa de Bis.



SÃO CAETANO

No ParkShopping São Caetano, a administração programou quatro dias de festa. O Bailinho de Carnaval acontecerá no salão de festas da Hotzone. Esse evento será dividido em quatro sessões por dia (13h, 15h, 17h e 19h), com capacidade por horário de até 30 crianças de até 12 anos acompanhadas pelo responsável. Entre 12h e 20h, acontecerá uma oficina de abadá na praça de eventos. Cada sessão dura 20 minutos e aceitará 18 crianças de 4 a 12 anos. No mesmo local, os clientes poderão retirar uma bandana colorida para caracterizar seus pets.



As inscrições são gratuitas feitas pelo Multi, o aplicativo da Multiplan, disponível para IOS e Android.



DIADEMA

A Secretaria de Cultura de Diadema também não oferece nenhuma atividade oficial da administração municipal no Carnaval. Mesmo assim, algumas movimentações carnavalescas acontecerão pela cidade. Neste sábado, o coletivo Baque Água Santa promoverá o Dia de Tambor: Carnaval para brincantes, evento onde os participantes poderão brincar ao som de ritmos como maracatu e ciranda. Ele estará na Praça da Moça, no Jardim do Parque, das 18h às 22 horas, e terá apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e Departamento de Trânsito.



Já no shopping Praça da Moça, localizado na rua Manoel da Nóbrega, 712, está com o Folia no Praça entre 20 e 21 de fevereiro. Terá bailinho infantil, decoração temática, pintura facial, totem de fotos, entre outros itens.



Haverá apresentação da escola de samba Barroca Zona Sul na segunda-feira no shopping. A performance do Grupo Batuque Abayomi, bloco feminino de percussão, está programada para terça-feira. As programações acontecem na Praça de Eventos, das 15h às 19h.



MAUÁ

No Mauá Plaza Shopping, a agenda fechou em customização de acessórios, na segunda, das 14h às 22h, e terça, das 14 às 20h, maquiagem e cabelo maluco no sábado, das 12 às 22h, e domingo, das 14h às 20h.



Na segunda e sábado, os eventos acontecem em frente ao Outback, Espaço Click Folia, Na terça e domingo será em frente a Mega Store Cacau Show. O shopping fica na Avenida Gov. Mário Covas Júnior, número 1, no Centro.

RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA

As cidades informaram que não possuem programação de Carnaval para este fim de semana.