Frente parlamentar de segurança pede central de monitoramento a secretário

17/02/2023



Parlamentares das sete cidades da região que irão compor a futura frente parlamentar de segurança do Grande ABC estiveram na tarde de quarta-feira (15) com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na Capital. Na pauta da reunião, o grupo levou o pedido para a instalação de uma central de monitoramento integrada, que poderia funcionar na sede do CPA/M-6 (Comando do Policiamento da Área Metropolitana 6), responsável pelo Grande ABC, e que fica em Santo André.



O vereador andreense Rodolfo Donetti (Cidadania), que será o presidente da frente parlamentar, celebrou a boa recepção de Derrite aos pedidos dos vereadores do Grande ABC. “Dialogamos sobre diversas pautas, incluindo os índices criminais na região e as possíveis estratégias de combate a ações de criminosos, principalmente em roubo e furto”, disse o parlamentar de Santo André.



Sobre a central de monitoramento, Donetti afirmou que a proposta foi bem recebida pelo secretário estadual. “A ideia é montar a central no CPA/M-6, onde representante de cada uma das cidades estaria lá para ajudar no monitoramento da região. Hoje a grande dificuldade é a comunicação entre as cidades de forma ágil quando há uma ocorrência. Dessa forma, seria mais rápido coibir possível fuga de bandidos”, explicou o vereador de Santo André. “A ideia da frente é justamente facilitar a comunicação com os órgãos estadual e federal. E é necessário parabenizar o secretário, que demonstrou muita preocupação com os nossos anseios.”



Para Julinho Fuzari (PSC), de São Bernardo, também presente no encontro, a ideia é garantir mais segurança nas cidades. “A reunião com o secretário foi muito produtiva. Avançamos na busca por segurança para o Grande ABC e levamos a proposta da central, que é inovadora. Vamos utilizar a tecnologia no combate à criminalidade”, afirmou Fuzari.



Composta por integrantes das câmaras de todos os municípios, a frente parlamentar de segurança deverá ser oficializada nos próximos meses. Além de Donetti e Fuzari, também irão integrar o colegiado Cesar Oliva (PSD-São Caetano), Cabo Angelo (PV-Diadema), Sargento Simões (Avante-Mauá), Sargento Alan (PL-Ribeirão Pires) e Elias Policial (Podemos-Rio Grande da Serra). Além dos vereadores, a frente parlamentar também terá Renan Menezes como coordenador de relações institucionais.