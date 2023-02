Palavra do Leitor - 17 de fevereiro de 2023

Da Redação



17/02/2023 | 06:01



Câmara de S.Caetano – 1

‘Câmara de São Caetano vota hoje o aumento de salário dos vereadores’ (Política, ontem). Viva a farra com o dinheiro público! Sim, farra. Quando a população precisa dos vereadores ou até mesmo do prefeito, onde estão? Seria interessante essa turma ir de casa em casa, como faz em época de eleição, oferecer ajuda a quem realmente precisa, mas não vão. Por que será? Será que pobre não tem vez, já que os moradores de nariz em pé dizem que São Caetano é município rico e de primeiro mundo? Sim, São Caetano tem muita gente de nariz em pé, que algumas vezes nem usam os serviços municipais, porém fazem questão de puxar saco de políticos em suas redes sociais – com qual intuito, só os envolvidos sabem.<EM>



Ana Paula - São Caetano



Câmara de S.Caetano – 2

Aumentem mesmo! Quero ver os governos municipais, estaduais e principalmente o federal sugarem até a última gota de sangue dos 50.1% da população brasileira – adoradores de bandidos corruptos descondenados, estelionatários e mentirosos.<EM>



Paulo Rogério - Mauá



Chocolates Pan – 1

‘Sindicato realiza assembleia com funcionários e pede novo plano de recuperação na Pan’ (www.dgabc.com.br). Há mais de 20 anos a Pan tenta se reestruturar. A área fabril não se modernizou e as grandes redes não dão espaço para a marca nas linhas de destaque. Uma tentativa foi a abertura de lojas próprias, que também precisou ser revista e foram fechadas. Sem falar no preço dos produtos que consegue ser mais caro do que os das outras marcas. Fica difícil assim.



Fabiana Cotrim - do Faceboook



Chocolates Pan – 2

Será que os donos dessa empresa vão ter a CNH suspensa e perder o direito de dirigir? Já que o grande Supremo aprovou essa lei. tem um ladrão que virou presidente e deve mais de R$ 20 milhões para a Receita Federal. Neste País da vergonha, o rabo abana o cachorro. Hipócritas.



Marcelo Augustinho - Mauá



Chocolates Pan – 3

Mais conversa furada para cima dos coitados dos funcionários. Tenho é pena destes pobres coitados. Pelo visto irão ter o mesmo destino dos inúmeros que já foram dispensados e estão na Justiça tentando receber seus direitos. Boa sorte, pessoal.



Andrad Mazza - São Caetano



Carnaval

Muitos foram os historiadores, estudiosos e pesquisadores que inclinaram-se para chegar à conclusão de onde surgiram as comemorações de uma das festas mais populares do mundo. O antigo Egito deu como paradeiro que tais festividades aconteceram nos anos de 520 a.C. Esses mesmos egípcios celebravam o Carnaval como cultos agrários para festejar as graças aos deuses pelo excelente resultado vindo das colheitas. Essas práticas vinham também da Grécia, que prestava homenagem ao deus Dionísio/Baco. E, em nosso Brasil, o Carnaval se deu pelos colonizadores portugueses, nos idos do século XVII. O que precisamos nos atentar é para vivenciarmos nos salões, quadras de ensaios, escolas de samba, fantasias, avenidas, ressaca pós-carnaval e outras leituras inerentes a essas evoluções e acontecimentos. Vamos extravasar nossos sentimentos de pura alegria, porém observando sempre, e muito, os evitáveis comportamentos dos exageros. Exageros que podem trazer infortúnios e tristezas.



Cecél Garcia - Santo André



Tigre

Que bela a campanha do EC São Bernardo no Paulista (Esportes, ontem). No geral, só perde do Palmeiras, o melhor do Brasil.



Soraia C. Pêra - São Bernardo